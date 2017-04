Unfall auf Südwesttangente sorgte für Stau im Berufsverkehr

Pkw auf Höhe Fürth Dambach in Mittelleitplanke gekracht - vor 1 Stunde

FÜRTH - Wegen eines Verkehrsunfalls auf der Südwestangente staute es sich am Mittwoch im spätnachmittaglichen Berufsverkehr. In Fahrtrichtung Neustadt an der Aisch hatte es auf Höhe Fürth Dambach gekracht.

Die linke Spur ist dicht, rechts schlängelt sich der Verkehr vorbei. Wegen dieses Unfalls staut es sich auf der Südwesttangente. © ToMa



Der linke Fahrstreifen war zeitweise gesperrt, daher staute es sich über einen längeren Zeitraum bis hin nach Nürnberg.

Ersten Informationen zufolge war ein Opel Corsa in die Mittelleitplanke gekracht, eine Person soll leicht verletzt worden sein. Der genaue Unfallhergang ist allerdings noch nicht bekannt.

Dieser Artikel wurde um 21.01 Uhr aktualisiert.

