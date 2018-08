Unfall bei Fürth: Frau wird in Autoheck geschleudert

18-Jährige wurde auf der Südwesttangente von Motorrad katapultiert - vor 37 Minuten

FÜRTH - Eigentlich wollte eine 56-Jährige mit ihrem Toyota auf der Südwesttangente lediglich die Spur wechseln. Doch plötzlich hörte sie einen lauten Knall hinter sich - und bemerkte eine Frau, die gegen ihren Wagen geprallt war.

Gegen 19.15 Uhr war die Toyota-Fahrerin am Dienstag auf der Südwesttangente in Richtung Burgfarrnbach unterwegs. Kurz vor der Zirndorfer Brücke erkannte sie auf dem rechten Fahrstreifen ein Fahrzeug mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Sie verringerte ihre Geschwindigkeit und kündigte den Fahrstreifenwechsel nach links mit dem Blinker an.

Noch bevor sie aber die Spur wechseln konnte, schlug plötzlich von hinten eine Frau in ihr Auto ein. Sie war die Beifahrerin eines 17-jährigen Motorradfahrers, der hinter dem Toyota gefahren war und offenbar zu spät gemerkt hatte, dass dieser abbremste. Durch die Vollbremsung hatte sich das Hinterrad des Motorrads nach oben gestellt und die 18-Jährige wurde über den Fahrer in das Heck des Toyotas katapultiert. Der Mann hingegen stürzte auf die Fahrbahn.

Es grenzt an ein Wunder, dass das Pärchen lediglich mit leichten Verletzungen davonkam. Vorsorglich wurden sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt, auch am Toyota entstand Sachschaden. Die Autofahrerin erschrak zwar ob des Einschlages, blieb aber unverletzt.

