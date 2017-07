Unfall in der Fürther Südstadt: Wer hatte Grün?

Polizei sucht Zeugen, weil die Beteitligten widersprüchliche Angaben machen - vor 52 Minuten

FÜRTH - Am Sonntagabend hat es in der Fürther Südstadt gekracht. Da die Unfallbeteiligten gegensätzliche Angaben zur Ampelschaltung machten, sucht die Verkehrspolizei nach Unfallzeugen.

Nach den Worten einer 20-Jährigen stoppte sie ihren Mercedes gegen 22 Uhr an einer roten Ampel an der Kreuzung von Flößaustraße und Schwabacher Straße. Bei Grünlicht will die junge Frau dann nach rechts in die Schwabacher Straße abgebogen sein. Dabei stieß sie mit einem von links kommenden BMW zusammen, dessen Fahrer (31) auf der Schwabacher Straße stadteinwärts unterwegs war. Er beteuert ebenfalls, bei Grün gefahren zu sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. An den Fahrzeugen entstand nach Polizeischätzung ein Gesamtsachschaden von rund 3000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung machen können, möchten sich bitte unter der Telefonnummer (0911) 973997-171 bei der Fürther Verkehrspolizei melden.

