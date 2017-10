Unfall in Fürth: 42-Jährige fährt über rote Ampel

FÜRTH - Weil eine 42-jährige Opel-Fahrerin die rote Ampel missachtet hatte, kam es am Samstagnachmittag in Fürth zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Eine 42-jährige Frau fuhr am Samstag gegen 12.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Erlanger Straße stadtauswärts in Richtung Stadeln und missachtete beim Abbiegen eine rote Ampel. Daraufhin kollidierte der Opel mit einem von rechts kommenden Fahrzeug, in dem sich ein 37-jähriger Fahrer und eine 15-jährige Beifahrerin befanden.

Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die Fahrerin des Opel Corsa, als auch die 15-Jährige leicht verletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

