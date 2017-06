Unfall in Wilhermsdorf: 21-jähriger Biker schwer verletzt

Motorradfahrer kam auf Gegenfahrbahn und stürzte

FÜRTH - Am Mittwochabend ist ein junger Motorradfahrer mit seiner Maschine auf einer Verbindungsstraße zwischen den Wilhermsdorfer Ortsteilen Kreben und Kirchfarrnbach von der Straße abgekommen. Bei dem Sturz wurde der 21-Jährige schwer verletzt.

Ein Motorradfahrer stürzte am Mittwochabend auf der Ortsverbindungsstraße zwischen den Wilhermsdorfer Ortsteilen Kreben und Kirchfarnbach. Mit schweren Verletzungen wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht. © NEWS5 / Schmelzer



Gegen 21.30 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst am Mittwochabend zu einem Unfall auf einer Ortsverbindungsstraße in Wilhermsdorf gerufen. Zwischen Kreben und Kirchfarrnbach hatte ein 21-jähriger Biker in einer Rechtskurve offenbar die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Mit seiner Maschine kam er nach links auf die Gegenfahrbahn, krachte gegen einen Leitpfosten und stürzte schließlich. Laut Angaben der Polizei wurde der junge Mann bei dem Unfall schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf rund 3000 Euro.

