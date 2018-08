Unfall in Zirndorf: Mercedes und Toyota stoßen zusammen

Fahrer wollte parkendes Auto umfahren und übersah offenbar den Gegenverkehr - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Am Sonntagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Schwabacher Straße in Zirndorf (Lkr. Fürth). Als ein Mercedes an einem geparkten Smart vorbeifahren wollte, übersah er dabei offenbar den Gegenverkehr.

Der Mercedes war auf der Schwabacher Straße stadteinwärts unterwegs und wollte an einem geparkten Smart vorbeifahren. Dabei scherte er laut Polizei nach links aus und übersah vermutlich den entgegenkommenden Toyota. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während der Mercedes am Fahrbahnrand stoppte, kam der Toyota erst 50 Meter nach der Unfallstelle zum Stehen.

Insgesamt verletzten sich drei Personen - von denen zwei in das Krankenhaus gebracht wurden - bei dem Crash.

