Unfall legte die Vacher Brückenstraße lahm

Verkehr musste nach Frontalzusammenstoß umgeleitet werden - vor 3 Stunden

FÜRTH - Gleich drei Autos waren am Donnerstagmittag in einen Unfall in der Vacher Brückenstraße verwickelt. Der Schaden ist beträchtlich.

Unfall auf der Brückenstraße © Weier



Ein Mercedes-Fahrer wollte von der Brückenstraße kommend nach links in die Seestraße einbiegen. Der Audi hinter ihm erkannte die Situation zu spät, versuchte auszuweichen und kollidierte im Gegenverkehr frontal mit einer Mercedes A-Klasse.

Der Audi-Fahrer wurde nach ersten Informationen nicht verletzt. Die Beifahrerin der Mercedes-Limousine erlitt leichte Verletzungen, ebenso die beiden Insassen der A-Klasse, sie wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrspolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brückenstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über die Vacher Straße umgeleitet. Nach einer ersten Schätzung der Polizei liegt die Schadenshöhe im fünfstelligen Bereich.