Unfall mit gestohlenem Auto: BMW wieder aufgetaucht

Der mutmaßliche Dieb wurde nahe der tschechischen Grenze festgenommen - vor 1 Stunde

OBERASBACH/TIRSCHENREUTH - Ein in der Nacht zu Donnerstag in Oberasbach gestohlener BMW ist kurz vor der Grenze zu Tschechien wieder aufgetaucht. Der 28-jährige mutmaßliche Täter verursachte einen Unfall, woraufhin die Polizei dem Diebstahl auf die Schliche kam.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr zwei in der Keplerstraße abgestellte BMW entwendet. Einer der beiden tauchte nun in der Oberpfalz bei Tirschenreuth auf. Ein 28-jähriger Mann wollte mit dem Fahrzeug vermutlich nach Tschechien, als er auf einer Staatsstraße gegen eine Leitplanke rutschte und dadurch einen Reifenschaden hatte.

Die örtliche Polizei nahm den Unfall auf und überprüfte die Fahrzeugdaten. Dabei stellten die Beamten sehr schnell fest, dass jener Wagen in der vorangegangenen Nacht in Oberasbach entwendet worden war. Der 28-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde in Zuge dessen festgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Der Mann wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter vorgeführt und muss möglicherweise in Untersuchungshaft.

