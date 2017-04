Ein von einem Parkplatz kommender Ford-Fahrer hat am Samstagmittag in Fürth einem auf der Hans-Vogel-Straße fahrenden Honda die Vorfahrt genommen. Durch den Zusammenstoß wurde der Honda in einen entgegenkommenden VW geschoben, der gerade auf den Parkplatz des Großhändlers abbiegen wollte. Verletzte gab es glücklicherweise keine. Es entstand ein hoher Blechschaden, die Feuerwehr Fürth musste ausgelaufenen Treibstoff aufnehmen. © NEWS5 / Bauer