Unfallflucht bei Langenzenn: Radfahrer in Lebensgefahr

Die Polizei bittet um Hinweise - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Bei einem Unfall hat sich am Dienstagabend im Landkreis Fürth ein Mann lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Ein Auto streifte während eines Überholvorgangs einen Radfahrer, der daraufhin stürzte.

Auf der Kreisstraße zwischen Keidenzell und Kirchfarrnbach (Landkreis Fürth) erlitt ein Radfahrer in Folge eines Unfalls lebensgefährliche Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Dienstagabend um etwa 17 Uhr. Der 40-jährige Radfahrer fuhr auf der Kreisstraße, als sich von hinten ein Wagen näherte. Während des Überholvorgangs touchierte das Auto den Mann. Dieser stürzte und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.





Der unbekannte Autofahrer setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Allerdings blieben Teile des Außenspiegels des Fahrzeugs am Unfallort zurück. Demnach handelt es sich um einen neuen Opel Astra, Zulassung ab dem Jahr 2017.



Die Zirndorfer Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallwagen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 969270 mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

vek