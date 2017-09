Unsichtbares Gift: Volle Straßen, viele Abgase in Fürth

100 Tonnen Stickoxide in Stadt und Landkreis - Diesel ist beliebt - vor 42 Minuten

FÜRTH - Das Diesel-Thema beschäftigt nicht nur Politik und Autoindustrie. Für die Bürger wirken sich Luftverschmutzung und drohende Fahrverbote ganz konkret aus. Die Zahlen für Fürth und den Landkreis sprechen nicht für eine schnelle Entspannung der Lage.

Autos über Autos, das tägliche Bild in den Städten. © Horst Linke



Autos über Autos, das tägliche Bild in den Städten. Foto: Horst Linke



Eine Tonne. Das ist etwa soviel, wie ein Eisbär wiegt. Oder ein kleiner Elefant. Oder ein halber Porsche Cayenne. Durch die Luft im Fürther Stadtgebiet und Landkreis wabern allerdings fast hundert Tonnen der Gase, die gerade für heftige Diskussionen sorgen: Stickoxide. 47,06 Tonnen sind es in der Stadt und 56,20 Tonnen im Landkreis Fürth. Das hat das Kraftfahrt-Bundesamtes ausgerechnet. Stickoxide, gasförmige Verbindungen, die beim Verbrennungsprozess in Motoren entstehen, reizen die Atemwege und können in hohen Konzentrationen langfristig zu Asthma und chronischer Bronchitis führen. In der Nachbarstadt ist die Lage ganz ähnlich: Die Noris mit ihren rund 515.000 Einwohnern kommt auf fast zweihundert Tonnen Stickoxide.

Genaue Messwerte für die Emissionen gibt es in Fürth aber nicht. Denn seit 2013 wird an der einzigen Station, die es hier für die Überprüfung der Luftqualität gibt, nur noch die Feinstaubbelastung erfasst. Die Ergebnisse des Kraftfahrt-Bundesamtes sind so ein wichtiger Anhaltspunkt. Sie beruhen allerdings auf Durchschnittswerten: Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge wird mit einer Fahrleistung von 10.000 Kilometer pro Jahr und den Grenzwerten der jeweiligen Euro-Norm verrechnet. Der tatsächliche Ausstoß kann dadurch erheblich von den kalkulierten Werten abweichen.

Verantwortlich für die Schadstoffe in der Luft sind zu einem großen Teil alte Dieselfahrzeuge, und zwar die Modelle, die Schadstoffklasse Euro 4 oder niedriger haben. Sie produzieren jeweils rund 65 Prozent der Stickoxide in der Stadt und im Landkreis. Dass es soweit kommen konnte, liegt auch daran, dass Dieselautos bisher so populär waren. Etwa ein Drittel der Pkw in Fürth und Umgebung fahren mit Diesel. Zum Vergleich: Die Benziner machen im städtischen Autoverkehr rund 66 Prozent aus. Andere Antriebe, also Elektrofahrzeuge oder Pkw mit Erdgastank, sind nur mit rund einem Prozent vertreten.

Und obwohl sie die Zukunft sein sollen, sieht die Bilanz gerade bei den Elektroautos mau es. Nur 61 Stück sind in Fürth zugelassen, im Landkreis sind es sogar nur 57. Und das, obwohl die Bundesregierung sich ursprünglich das Ziel gesetzt hatte, bis 2020 die Marke von einer Million E-Autos auf den Straßen zu erreichen. Inzwischen hält Kanzlerin Angela Merkel dieses Ziel selbst für unrealistisch. Bei den Hybriden, die mit Strom fahren und zusätzlich einen Verbrennungsmotor haben, sind insgesamt immerhin gut 500 Exemplare unterwegs. Im Vergleich dazu wirken die rund tausend Erdgasfahrzeuge in Fürth und Umland allerdings wie die zukunftsfähigere Technologie. Alles in allem wird es auf den Straßen immer enger. Unterm Strich gab es noch nie mehr zulassungspflichtige Fahrzeuge als heute im Kreis Fürth. Rechnet man den reinen Pkw-Bestand auf die Einwohnerzahl herunter, kommen in der Stadt 497 Autos auf 1000 Menschen. Im Landkreis sind es 646.

Der Zustand der Luft ist für die Stadt bereits ein Thema. Das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz lädt gemeinsam mit Partnern Ende September zu einem Seminar für Mitarbeiter von Kommunen und Planungsbüros. Das Thema: "Reinhaltung der Luft".

Julia Ruhnau