Unterkühlte Stimmung im Fürther Babaylon-Kino

"Nordlichtspiele": Vier skandinavische Filme am Wochenende - vor 1 Stunde

FÜRTH - )Jenseits von Kiel hält Kaurismäki die Kinosäle warm. Nur er? Weit gefehlt. "Nordlichtspiele" heißt die kleine Reihe des Babylon-Kinos am Stadtpark (Nürnberger Straße 3), zwischen Freitag und Samstag laufen vier aktuelle skandinavische Filme im Original mit Untertiteln und zu je 6 Euro.

((Platzhalter)Stoff aus dem ganz hohen Norden scheint höchst begehrt zu sein: Die "Nordlichtspiele" jedenfalls sind nicht zu verwechseln mit der bundesweiten Filmreihe "Nordlichter", mit die im vergangenen September die Kinokooperative Fürth im Uferpalast zeigte.

Aus Island kommt Baltasar Kormákurs Der Eid. Herzchirurg Finnur (Kormákur) will den Absturz seiner volljährigen Tochter in die Drogenszene verhindern und gerät dabei ins Visier äußerst zwielichtiger Gestalten — kein Kinogenuss für Hochsensible (Freitag, 20.15 Uhr, ab 16).

Eine schwarze Komödie ist Rune Denstad Langlos Welcome to Norway. Ein rassistischer Hotelier (Anders Baasmo Christiansen) wittert in den Flüchtlingsströmen das große Geschäft. Doch die Behörden zicken, und die neu Angekommenen sind nicht unentwegt dankbar. . . Hochaktueller Stoff, filmisch originell umgesetzt (Samstag, 20.15 Uhr).

Der neue Aki Kaurismäki folgt am Sonntag (19 Uhr): In Helsinki wurde der Asylantrag des jungen Syrers Khaled (Sherwan Haji) zwar abgelehnt, doch ein ehemaliger fliegender Händler nimmt ihn unter seine Fittiche — Die andere Seite der Hoffnung ist ein typischer Kaurismäki, wortkarg, staubtrocken und sehr unterhaltsam.

Wie bringt man Liebe, Landleben und die finnische Boxszene unter einen Hut? Debütregisseur Juho Kuosmanen versucht es in seinem romantischen Drama Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki (Sonntag, 21.15 Uhr).

Anschließend gibt es im Babylon-Keller die traditionelle Finnendisco als Tanz in den Mai.

mab