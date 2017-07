Unwetter in Nordbayern: Blitz löst offenbar Brand aus

LANGENZENN - Starke Regenfälle und teils heftige Gewitter in der Nacht zum Donnerstag haben die Menschen in Nordbayern unruhig schlafen lassen. In Langenzenn im Landkreis Fürth brannte ein Dachstuhl. Die Polizei geht von einem Blitzschlag als Ursache aus.

Bei einem Wohnungsbrand in Langenzenn in der Nacht auf Donnerstag wurde glücklicherweise niemand verletzt. Foto: ToMa/Grau



Heftige Unwetter hielten in der Nacht auf Donnerstag bundesweit die Feuerwehr in Atem. Der Norden Bayerns kam vergleichsweise glimpflich davon. Zwar blitzte, donnerte, regnete und stürmte es auch in der Region gewaltig, ganz große Schäden blieben aber zunächst aus.

In Franken hätten Einsatzkräfte einige Äste und Bäume von den Straßen geräumt, teilte die Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. In Oberfranken lief eine Tiefgarage voll. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Gewittern mit Starkregen und Hagel gewarnt. Auch am Freitag werden wieder Gewitter erwartet.

Einen weiteren nennenswerten Zwischenfall vermeldet das Polzeipräsidium Mittelfranken: Als gegen 1.10 Uhr das Unwetter gerade über Langenzenn im Landkreis Fürth wütete, bemerkten Nachbarn eines Anwesens in der Mecklenburger Straße eine Rauchentwicklung an einem Wohnhaus und verständigten die Feuerwehr.

Durch die schnelle Reaktion der Nachbarn konnten die Rettungskräfte die Bewohner wecken, die das Anwesen unverletzt verlassen konnten. Wie sich herausstellte, brannte es im Dachstuhl des Einfamilienhauses.

Nachdem die Feuerwehr Langenzenn das Feuer gelöscht und das Haus notdürftig abgedeckt hatte, konnten die Bewohner sogar wieder in ihre Bleibe zurückkehren. Die Brandursache gilt offiziell noch als ungeklärt, da die Ermittlungen der Polizeiinspektion Zirndorf noch laufen. Aufgrund des zum Brandzeitpunkt niedergehenden Gewitters werde ein Blitzschlag jedoch als wahrscheinlich gesehen, so die Polizei. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 30.000 Euro.

