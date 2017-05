Urbaner Bereich vor dem Fürther LEZ muss warten

Weitere Fußgängerzone am Neubau hinter dem Rathaus wird frühestens Ende 2018 fertig - vor 1 Stunde

FÜRTH - Während das Ludwig-Erhard-Zentrum (LEZ) voraussichtlich bereits Ende dieses Jahres seine Pforten öffnet, wird die neue Fußgängerzone davor frühestens ein Jahr später, wahrscheinlich aber erst Anfang 2019 fertig sein.

Ein neuer Fußgängerbereich zwischen LEZ-Neubau und dem Erhard-Geburtshaus soll Platzcharakter schaffen. © Archivfoto: Hans-Joachim Winckler



Das ist nun im Rahmen der städtischen Planungen für das Projekt offenkundig geworden – und dürfte manche Erwartungshaltung zurechtgerückt haben. Denn die Öffentlichkeit konnte bisher den Eindruck gewinnen, der Fußgängerbereich zwischen Kohlenmarkt und Wasserstraße hinter dem Rathaus werde, wenn auch nicht zeitgleich mit dem LEZ, so doch wenigstens in absehbarer Zeit danach zur Verfügung stehen und das Gesamtensemble abrunden.

Erst kürzlich, anlässlich eines Besuchs von Innenminister Joachim Herrmann auf der Baustelle, hatte Oberbürgermeister Thomas Jung bei Kritikern der Gestaltung des Neubaus fürs LEZ dafür geworben, abzuwarten, bis man das ganze Bild habe. Einige Bedeutung misst er dabei eben jener Fußgängerzone zu. Aus der viel befahrenen Ludwig-Erhard-Straße werde ein Bereich, in dem "urbanes Leben stattfindet", in dem man "diskutieren und flanieren" werde, schwärmt Jung. Auch Außengastronomie des italienischen Lokals und des künftigen LEZ-Cafés soll hier für neues Flair sorgen.

Ringen um Details

Darauf, wie gesagt, werden die Fürther noch etwas warten müssen, trotzdem wird in den Gremien schon jetzt eifrig um Details der Gestaltung gerungen. Fest steht: Bäume zu pflanzen, ist hier kaum möglich, denn laut Baureferent Joachim Krauße verlaufen im Untergrund zu viele Leitungen, die das verhindern. Stattdessen werde man auf Bäume in Kübeln zurückgreifen müssen. Davon abgesehen soll sich der neue Abschnitt Fußgängerzone optisch an das Erscheinungsbild der bereits vorhandenen Flaniermeile in der Schwabacher Straße angleichen – das dort verwendete Natursteinpflaster inklusive. Herausnehmbare Poller an beiden Enden sollen dafür sorgen, dass keine Fahrzeuge in die Zone rollen können.

Eine "ruhige Fläche", heißt es im ersten Konzept, werde entstehen, "die den denkmalgeschützten Gebäuden und dem Neubau ein entsprechendes Vorfeld gibt". Platzcharakter ist vor dem LEZ angestrebt. Auch den benachbarten Parkplatz, den die Raiffeisenbank gemietet hat, will die Stadt im Rahmen der Umgestaltung aufmöbeln. Das stark beschädigte Großsteinpflaster soll entfernt und durch neues ersetzt werden.

