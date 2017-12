Urteil gegen fränkischen Sanitäter könnte am Montag fallen

41-Jähriger soll zwischen 2009 und 2016 24 Vergewaltigungen begangen haben - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Im Prozess um den Missbrauch von mehr als einem Dutzend willenlos gemachten Frauen vor dem Landgericht in Nürnberg wird am Montag das Urteil gegen einen erwartet

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 41 Jahre alten Rettungsassistenten 24 Vergewaltigungen zwischen 2009 und 2016 vor. Er soll sich als Mitarbeiter eines Mediziners der Universität Erlangen-Nürnberg ausgegeben und Untersuchungen für angebliche Krebsstudien vorgegaukelt haben. Der 41-Jährige hatte die Taten im Prozess zugegeben. "Ich schäme mich abgrundtief, dass ich das Vertrauen der Frauen missbraucht habe", sagte er. Die Plädoyers von Anklage und Verteidigung sind bereits unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten worden.

Bei seinen Taten wendete der Mann laut Anklage immer die gleiche Masche an: Nachdem er ihr Vertrauen gewonnen hatte, wies er die Frauen auf eine Medikamentenstudie der Uni Erlangen hin, für die er Teilnehmer suche. Einige der Frauen lernte er bei Praktika in Klinken kennen, andere in seiner Freizeit. Später verabredete er sich mit ihnen, machte sie mit Beruhigungsmitteln willenlos und vergewaltigte sie oder verging sich an ihnen in anderer Weise sexuell.

Das jahrelange Treiben des Mannes flog erst auf, als zwei befreundete Frauen Zweifel an der Seriosität der angeblichen Medikamentenstudie hegten. Nachdem sie im Internet vergeblich das Uni-Institut suchten und auch die Uni-Klinik erklärte, sie wisse nichts von einer solchen Studie, wandten sie sich an die Polizei.