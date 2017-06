Vacher Kanalbau verschoben - aber Kärwa nicht in Gefahr

FÜRTH - Der Kanalbau in der Vacher Straße muss kurzfristig um zwei Wochen verschoben werden – doch wie die Stadt versichert, werden die Arbeiten dennoch planmäßig beendet sein und die Vacher Kirchweih deshalb nicht in Gefahr bringen.

Keine Bange: Der Kirchweihbaum kann in Vach auch dieses Jahr zur gewohnten Zeit in die Senkrechte gebracht werden. © oh



Ursprünglich war der Startschuss für die aufwendige Maßnahme für den kommenden Dienstag vorgesehen. Nun aber, so die zuständige infra, habe die beauftragte Baufirma kurzfristig mitgeteilt, dass sie erst am 19. Juni loslegen kann. An der Fertigstellung Ende August ändere sich indes nichts, versichert die Fürther Stadtentwässerung "ausdrücklich", wie es in einer Mitteilung heißt. Die örtliche Kirchweih vom 15. bis zum 18. September könne wie geplant über die Bühne gehen.

Eine andere Komplikation gibt es in Bezug auf die im Internet stehende Fahrplanauskunft für die betroffenen Buslinien 171, 175 und N 17. Diese zeige bereits ab dem 6. Juni Umleitungen an, die nun aber erst zwei Wochen später greifen. Es sei, so die infra, kurzfristig nicht mehr möglich gewesen, dies rückgängig zu machen.

Anders als online angegeben verkehren die Busse aber ab dem kommenden Dienstag weiterhin auf ihrer normalen Route durch die Vacher Straße. Der Pendelbus zwischen Eigenem Heim und Rothenberger Weg wird erst ab Beginn der Sperrung am 19. Juni eingesetzt.

