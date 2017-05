Veitsbronn: 57-Jähriger war 57 km/h zu schnell

Die Fürther Verkehrspolizei zog den Raser in Veitsbronn aus dem Verkehr - vor 2 Stunden

FÜRTH/VEITSBRONN - Sage und schreibe 57 Stundenkilometer zu schnell war ein Raser in Veitsbronn unterwegs. Die Polizei zog ihn rasch aus dem Verkehr.

Die Messung per Laserpistole überführte den unverschämten Raser. © Jürgen Eisenbrand



Die Messung per Laserpistole überführte den unverschämten Raser. Foto: Jürgen Eisenbrand



Der - was für ein merkwürdiger Zufall - 57 (!) Jahre alte Mann tappte in die Radarfalle der Fürther Verkehrspolizei, die sich mit einer. Laserpistole im Ortsteil Kagehhof postiert hatte. Um kurz nach 10 Uhr maßen die Beamten 107 km/h, erlaubt sind an dieser Stelle nur die innerorts üblichen 50 km/h.

Den Mann erwarten nun ein zweimonatiges Fahrverbot,

eine Geldbuße in Höhe von 280 Euro und zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.