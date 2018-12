Veitsbronn: Literatur findet die Klasse 2a toll

Vorlesetag in der Grundschule: Politiker und andere Vips griffen zum Buch - vor 1 Stunde

VEITSBRONN - "Die Zeit", die Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn Stiftung rufen alljährlich zum bundesweiten Vorlesetag auf. Eine halbe Million Vorleser sind an diesem Tag aktiv, auch in der Erich-Kästner-Grundschule Veitsbronn.

Sybille Schüller versteht es, die Kinder mit Astrid Lindgrens Geschichte „Pelle zieht aus“ zu faszinieren. © Foto: André



Eine mucksmäuschenstille 2a lauscht sichtlich bewegt, als Pelle und seine Mutter sich in die Arme fallen. Pelle ist die Hauptperson in Astrid Lindgrens Klassiker "Pelle zieht aus". Förderlehrerin Sibylle Schüller liest vor und versteht es dabei bravourös, durch Mimik und Gestik die Kinder mit ins Geschehen des Buches der schwedischen Autorin hineinzunehmen.

Sie und 18 weitere Männer und Frauen aus Politik, öffentlichem Leben und der Schulfamilie hatten sich bereiterklärt, in den Klassen aus Büchern vorzulesen, die vorher von den Lehrkräften ausgewählt worden waren. Viele davon sind im Anschluss als Klassenlektüre eingeplant. Bei der Klasse 2 a steht außerdem, wie bei allen zweiten Klassen, in den kommenden Tagen ein Besuch in der Bücherei auf dem Stundenplan. "Man merkt es, wenn Kindern daheim vorgelesen wird", sagt Birgit Netter, die Klassenleiterin der 2a. "Sie tun sich leichter damit, selbst zu lesen und auch ihr Wortschatz ist größer."

Den Kindern ein Vorbild

Schulleiterin Karin Lämmermann-Meier bedankte sich herzlich bei allen beteiligten Leseroutiniers, für ihre Bereitschaft bei der Aktion mitzumachen. Darunter waren die Bürgermeister Marco Kistner (Veitsbronn), Herbert Jäger (Obermichelbach) und Wolfgang Kistner (Puschendorf) sowie der Landtagsabgeordnete Hans Herold. Auch die langjährige Leiterin der Volkshochschule Esther Pecher gehörte zu den Vorlesenden. Als Vorbilder und Identifikationsfiguren könnten sie den Kindern helfen, Freude am Lesen zu entwickeln.

Marion Andre