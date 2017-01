Veitsbronn ruft zum Fairtrade auf

Steuerungsgruppe sucht noch Partner

VEITSBRONN - Auch Veitsbronn will Fairtrade-Gemeinde werden. So hat es der Umwelt-, Verkehrs- und Gemeindeentwicklungsausschuss schon im September vergangenen Jahres beschlossen. Nach einem Aufruf im Gemeindeblatt hat sich jetzt ein Team formiert, das als sogenannte Steuerungsgruppe fungiert.

Fair produzierter Kaffee ist ein Produkt, das es künftig im Veitsbronner Rathaus geben wird. © Foto: privat



Die vierköpfige Gruppe hat die Aufgabe, die Gemeinde auf dem Weg zur „Fairtrade-Town“ zu begleiten. Sie will Politik, Wirtschaft und Bürger miteinander verknüpfen. Das gemeinsame Ziel lautet, sich einzusetzen gegen ausbeuterische Kinderarbeit und für eine gerechte Bezahlung der Menschen in Entwicklungsländern.

Um das Fairtrade-Siegel zu erhalten, muss Veitsbronn fünf Kriterien erfüllen. Allen voran hat bei den gemeindlichen Sitzungen sowie im Bürgermeisterbüro Fairtrade-Kaffee sowie ein weiteres Produkt aus fairem Handel auf den Tisch zu kommen. Das zweite Kriterium ist mit der Gründung der Steuerungsgruppe, die Aktivitäten vor Ort koordiniert, erfüllt. Darüber hinaus müssen in den lokalen Einzelhandelsgeschäften gesiegelte Produkte aus fairem Handel angeboten und in Cafés und Restaurants Fairtrade-Produkte ausgeschenkt werden. In der Gemeinde Veitsbronn sollten sich mindestens drei Einzelhändler und zwei Restaurants oder Cafés finden.

Außerdem müssen in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Jugendhaus, Vereinen und Kirchen Fairtrade-Produkte verwendet und Bildungsaktivitäten zum Thema „Fairer Handel“ im Angebot sein. Mindestens eine Schule, ein Verein, eine Kirchengemeinde oder der örtliche Jugendtreff sollten dafür als Partner gewonnen werden. Zuletzt geht es um Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache: Die örtlichen Medien sollen dafür gewonnen werden, über alle Aktivitäten auf dem Weg zur „Fairtrade-Kommune“ zu berichten.

Sind alle Kriterien erfüllt, kann Veitsbronn eine Bewerbung beim Verein TransFair einreichen, der die Aufnahme prüft und gegebenenfalls den Titel verleiht – für zunächst zwei Jahre.

Ansprechpartner ist Igor Ninic, Telefon (0911) 75208-31, E-Mail ninic@veitsbronn.de.

