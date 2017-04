Veitsbronn will gut sichtbare Hausnummern

VEITSBRONN - Veitsbronn bekommt eine Satzung zur Hausnummerierung, die am 1. Mai in Kraft tritt. Wichtigster Punkt: Hausnummern müssen gut sichtbar sein.

Veitsbronn hat eine Satzung zur Nummerierung der Häuser beschlossen.



Bürgermeister Marco Kistner (CSU) sprach sich klar für eine solche Satzung aus. "Bislang hatten wir keine Rechtsgrundlage, wenn es zum Disput kam", sagte er. Zugleich erklärte er, Form und Farbe der Hausnummer sollten nicht bis ins Detail festgelegt werden.

Wichtig sei jedoch, dass die Ziffer "in der Regel an der Straßenseite an gut sichtbarer Stelle angebracht werde", wie es jetzt in der Satzung heißt. Thomas Schwarz (SPD) wollte in diesem Zusammenhang wissen, wer die Umsetzung der Satzung kontrolliere? Hier sah auch Wolfgang Menzl (WBH) einen Knackpunkt: "Es bringt nichts, wenn es keine Handhabe gibt." Die Mehrheit des Rates beurteilte das anders und sprach sich mit 15 zu 6 Stimmen für die Satzung aus.

