Veitsbronner Jungbürger sagen ihre Meinung

Auch der Jugend stinkt die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn - 21.12.2016 13:00 Uhr

VEITSBRONN - Im Zwei-Jahres-Takt findet in Veitsbronn die Jugendkonferenz der Gemeinde statt. Unter dem Motto „Deine Meinung zählt“ tagten die Jungbürger jetzt wieder in der Veitsbronner Zenngrundhalle.

360 Jungbürger unter 18 Jahren waren eingeladen, 18 kamen und diskutierten mit Bürgermeister Marco Kistner Themen, die sie bewegen. © Foto: Marcus Weier



Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren bot sich dabei die Möglichkeit, sich an gemeindlichen Projekten zu beteiligen, künftige Projekte vorzuschlagen oder sich mit anderen wichtigen Anliegen, Fragen und Sorgen einzubringen. So werden sie aktiv an der Gestaltung des Gemeindelebens beteiligt.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Marco Kistner und einer kurzen Vorstellung des Teams stand der Rathauschef unter der Moderation Frank Reißmanns, Geschäftsführer des Kreisjugendrings, Rede und Antwort. Von den Jugendlichen wurden verschiedenste Themen vorgebracht und ausgiebig diskutiert. Neben festen Diskussionsthemen wie der Planung eines Jugendhauses, des Bikeparks Veitsbronn und der Neugestaltung des Skateparks am Hamesbuck standen weitere Themen auf der Agenda. Von der Kneipe für Jugendliche über einen neuen Rasen für den Bolzplatz an der Grundschule bis hin zur Verkehrslage in Veitsbronn oder dem Ärger über diverse Verspätungen bei der Bahn reichte die Palette.

Auch die Gemeinderatsmitglieder ließen sich es nicht nehmen, an der Konferenz als Zuhörer und Multiplikatoren für Nichtanwesende aus ihrer Fraktion teilzunehmen. So schenkten zum Beispiel die Beauftragte für Kinder und Jugend, Nina Eberle, sowie die Ratsmitglieder Andreas Röschlein und Fred Zeise den Jugendlichen ein offenes Ohr. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Konferenz hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, das Tanzbein zu schwingen. Zu diesem Zweck verwandelte sich die „Konferenzhalle“ in eine kleine Disco.

Marcus Weier