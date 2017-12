Verdächtiger Gegenstand in Fürther Uferstadt gefunden

Gebäude einer IT-Firma vorsorglich geräumt - Polizei und Feuerwehr vor Ort - vor 4 Minuten

FÜRTH - Alarm auf einem Fürther Firmengelände: In der Uferstadt unweit der Pegnitz wurde am Montagnachmittag ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Polizei und Feuerwehr prüfen das Objekt derzeit, das Gebäude eines IT-Unternehmens wurde vorsorglich geräumt.

Die Polizei hat das Areal mittlerweile abgesperrt. © News5/Merzbach



Die Polizei hat das Areal mittlerweile abgesperrt. Foto: News5/Merzbach



Ob es einen Zusammenhang mit den Erpressungsversuchen bei DHL gibt, ist unklar. Die Polizei wollte auf Nachfrage ausdrücklich nicht bestätigen, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Paket handelt.

Bereits am Wochenende hatte ein bislang unbekannter Mann eine Bombe in der Nähe des Potsdamer Weihnachtsmarkt platziert und von dem Paketdienst eine Millionensumme gefordert. Sicherheitsbehörden halten weitere Sendungen für möglich oder sogar wahrscheinlich.

Das Areal an der Dr.-Mack-Straße in Fürth wurde von der Polizei vorsorglich abgesperrt. Man warte derzeit darauf, dass Experten an der Fundstelle eintreffen, teilte ein Pressesprecher des Präsidium Mittelfranken mit.

Mehr Informationen folgen in Kürze.