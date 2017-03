Am Mittwochnachmittag sorgte ein verdächtiger Koffer für Aufregung am Fürther Klinikum. Weil Drähte aus dem Werkzeugkoffer ragten, rückte die Polizei an und sperrte das Gebiet weiträumig. Nur wenige Minuten später dann die Entwarnung: Es handelte sich lediglich um eine alte Videokamera, die Jakob-Henle-Straße wurde wieder freigegeben. © NEWS5 / Pieknik