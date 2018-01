Verdrängt der Wochenmarkt Fürths Feste?

New Orleans Festivals fürchtet das Aus — Rathaus: "Wo ein Wille, da eine Lösung" - vor 1 Stunde

FÜRTH - Neuer Ärger um den Wochenmarkt – Thomas Schier von der Vision Fürth warnt: Kommt der Markt in der geplanten Form, könnte dies das Aus für einige Feste auf der Freiheit bedeuten – allen voran für das beliebte New Orleans Festival.

Wenn das Wetter passt, brummt die Freiheit beim New Orleans Festival. Der Organisator meint: Ein Wochenmarkt zwischen Freiheit und Adenaueranlage würde das Fest schwer beeinträchtigen. © Foto: Hans von Draminski



Wenn das Wetter passt, brummt die Freiheit beim New Orleans Festival. Der Organisator meint: Ein Wochenmarkt zwischen Freiheit und Adenaueranlage würde das Fest schwer beeinträchtigen. Foto: Foto: Hans von Draminski



Eigentlich sollte der Stadtrat nur die neue Satzung für den geplanten Wochenmarkt beschließen, doch dann wurde heftig diskutiert. Der Grund: Die Grünen griffen eine kritische E-Mail auf, die einen Tag vor der Sitzung Thomas Schier verschickt hatte, der Geschäftsführer der Vision Fürth. Der Stadtmarketingverein organisiert Veranstaltungen wie das New Orleans Festival.

In seiner E-Mail, die an alle Mitglieder des Projektbeirats Wochenmarkt ging und den FN vorliegt, fand Schier deutliche Worte. Die für den Markt vorgesehenen festen Buden, die zwischen Freiheit und Adenaueranlage platziert und nur zur Kirchweih abgebaut werden sollen, stünden einigen Festen und Märkten auf der Freiheit massiv im Weg.

Schier nennt New Orleans Festival, Fürth Festival und Frühlingsmarkt und schreibt: "Meiner Ansicht nach riskiert man den Wegfall aller oben genannten Veranstaltungen, bleibt es bei den gegenwärtig vorgestellten Plänen." Er bat sogar den Projektbeirat, den Standort noch einmal zu überdenken. Die Grünen stellten sich in der Stadtratssitzung auf Schiers Seite.

Fürths Wirtschaftsreferent Horst Müller versuchte gegenzusteuern. Er habe immer betont, dass der Markt an dieser Stelle nie kommen könne, wenn die Veranstaltungen auf der Freiheit nicht von ihrem Ist-Zustand abrückten. "Aber mit geringfügigen Abstrichen", so Müller, "geht beides: Markt und Feste." Er sei sogar überzeugt davon, dass sie sich "gegenseitig befruchten werden".

Kommt Schiers Warnung obendrein nicht reichlich spät? Über den Markt-Standort wurde schließlich bereits im Mai 2017 abgestimmt. "Ich habe schon vor eineinhalb Jahren auf die Probleme hingewiesen", beteuert Schier. Dass er sich jetzt so entschlossen zu Wort meldet, hat einen Grund: In die neue Marktsatzung sollte dieser Passus aufgenommen werden: "Bestehende Veranstaltungen im Bereich können weiterhin stattfinden." Das sieht er aber komplett anders.

Schier, der die Vision Fürth seit 20 Jahren leitet und in dieser Zeit 50 Veranstaltungen gestemmt hat, kann sich zwar sehr gut vorstellen, dass kleinere Events ohne eigene Gastronomie – wie der Stoff- oder der Gartenmarkt – tatsächlich vom Wochenmarkt profitieren könnten. Bei anderen aber befürchtet er massive Konflikte, bei einigen hält er eine Koexistenz für schlicht unmöglich.

Viele Veranstaltungen seien in den vergangenen Jahren gewachsen. Beispiel: Das New Orleans Festival ziehe jährlich bis zu 30 000 Menschen an. In dieser Zeit parken auf dem Gehsteig unterhalb der Freiheit, wo in Zukunft Marktbuden stehen sollen, Kühlwagen für die Gastronomie sowie Sprinter, um laufend Nachschub für die Feiernden heranzuschaffen. Die Rudolf-Breitscheid-Straße werde dringend für die An- und Abfahrt benötigt. "Das ist unsere Versorgungsachse", sagt Schier. Eine Anlieferung über die Friedrich- oder die Gustav-Schickedanz-Straße schließt er aus. Außerdem blockiere der Markt Flucht- und Rettungswege.

Hinzu kommt: Um das New Orleans Festival mitzufinanzieren, verkauft die Vision Fürth für einen hohen fünfstelligen Betrag die Rechte an der Gastronomie. Schier geht davon aus, dass kein Wirt mehr diesen Vertrag unterzeichnen wird: Zum einen wegen der Konkurrenz, die die Gastrobuden des Marktes dem Festival machen würden, zum anderen wegen des fehlenden Platzes für Kühlwagen und Anlieferung. "Das ist doch so, als würde jemand eine Garage mieten und dann steht da schon ein Auto drin."

Wirtschaftsreferent Horst Müller zeigt sich unbeirrt: "Wo ein Wille ist, da finden wir definitiv eine Lösung." Im Lauf der Woche wollen sich die beiden Männer zusammensetzen, aber Schier sagt jetzt schon: "Am Willen fehlt es nicht, allerdings gehen mir langsam die Ideen aus."

Johannes Alles