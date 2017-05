Verfolgungsjagd endet mit Kollision vor Steiner Schloss

Auch die Polizei konnte nicht ausweichen - Mann floh vor Haftbefehl - vor 45 Minuten

NÜRNBERG/STEIN - Eine Verfolgungsjagd im Nürnberger Westen fand am Dienstagvormittag ein abruptes Ende in Stein: Sowohl der Wagen des flüchtenden 38-Jährigen als auch das Polizeiauto krachten in andere Fahrzeuge. Die Kreuzung am Steiner Schluss musste gesperrt werden. Der Mann war mit Haftbefehl gesucht worden.

Der 38-Jährige war gegen 10 Uhr mit seinem Seat Ibiza in der Gebersdorfer Straße in Nürnberg unterwegs, als er bemerkte, dass ihn Beamte der Nürnberger Kriminalpolizei anhalten wollten. Den Grund dürfte er geahnt haben: Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Anstatt stehen zu bleiben, gab er Gas und fuhr auf der Gebersdorfer Straße in Richtung Stein. Die Beamten folgten ihm.

Die Flucht ging nicht lange gut: An der Kreuzung am Steiner Schloss touchierte er an der Ampel ein wartendes Auto, daraufhin fuhr er weiter über die Fußgängerfurt. Dort kam es noch schlimmer: Sein Seat kollidierte mit einem Lkw, der aus Stein in Richtung Nürnberg fuhr. Und auch die Polizeibeamten, die ihn verfolgten, konnten nicht rechtzeitig ausweichen. Ihr Wagen stieß mit einem weiteren Auto zusammen.

Der Verfolgte wollte sich allerdings immer noch nicht geschlagen geben. Er flüchtete zu Fuß, wurde aber nach wenigen Hundert Metern von Kriminalbeamten eingeholt und festgenommen. Dabei verletzte sich nach Polizeiangaben ein Beamter. Der 38-Jährige selbst wurde bereits bei den zuvor verursachten Zusammenstößen leicht verletzt und kam vorsorglich unter Bewachung in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Fürth musste die Kreuzung vorübergehend sperren. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Bei den Kollisionen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro.

czi