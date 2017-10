Verfolungsjagd mit Polizei über A73: Frau verunglückt schwer

Fahrerin des Mitsubishi kracht in Stahlzaun und wird schwer verletzt - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Plötzlich gab sie Vollgas: Bei einer Verfolgungsjagd quer durch Fürth und Nürnberg verunglückte eine Frau mit ihrem Fluchtwagen an der Schwabacher Straße schwer. Sie verlor mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Mitsubishi. Die Flüchtige wurde schwer verletzt.

Das Auto wurde bei dem Unfall völlig zerstört. Die Frau musste von der Feuerwehr befreit werden. © ToMa



Das Auto wurde bei dem Unfall völlig zerstört. Die Frau musste von der Feuerwehr befreit werden. Foto: ToMa



Noch hält sich die Polizei mit Details zu dem Vorfall zurück, klar ist bislang nur: Kurz vor 11 Uhr verhielten sich die Insassen eines Mitsubishi in der Fürther Innenstadt auffällig. Eine Streife wollte die Fahrerin kontrollieren, doch die gab Gas. Mit hoher Geschwindigkeit, so skizziert es die Polizei, flüchtete der Wagen in Richtung Nürnberg. Mehrere Streifen wurden alarmiert und setzen die Verfolungsjagd über die Stadtgrenze hinaus fort.

Ein Spürhund suchte den Unfallwagen nach Drogen ab. © ToMa



Ein Spürhund suchte den Unfallwagen nach Drogen ab. Foto: ToMa



Die Frau raste mit ihrem Fluchtwagen über den Frankenschnellweg, überquerte die Kreuzung an der Rothenburger Straße. Wenig später, an der Schwabacher Straße, verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Mitsubishi schoss über die Kreuzung, kam von der Fahrbahn ab und durchbrach den Metallzaun einer Elektrofirma. Offenbar mit hoher Geschwindigkeit schoss der Wagen über den Parkplatz, ehe ein zweiter Stahlzaun die Irrfahrt stoppte.

Über dieses Firmengelände an der A73 schoss der Wagen. © ToMa



Über dieses Firmengelände an der A73 schoss der Wagen. Foto: ToMa



Ein Notarzt, der unmittelbar am Tatort eintraf, stellte schwere Verletzungen fest und konnte Lebensgefahr nicht ausschließen. Ein Mann, der mit der Flüchtigen im Auto saß, erlitt wohl nur leichtere Verletzungen.

Vieles deutet darauf hin, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ihr Alter blieb zunächst unklar. Ein Drogenspürhund suchte noch in der Nacht auf Mittwoch das Wrack an der Schwabacher Straße nach Betäubungsmitteln ab. Warum die Frau plötzlich Gas gab, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tl