Verkaufsoffene Sonntage: Klage droht - Fürth bleibt hart

FÜRTH - Die Einschläge werden heftiger und sie kommen näher: Die Städte Stein und Zirndorf haben kürzlich aus Furcht vor rechtlichen Konsequenzen freiwillig verkaufsoffene Sonntage geopfert, Nürnberg hatte schon 2017 von vier auf zwei reduziert; in Ansbach schließlich dürfen nun nach einer Klage die Geschäfte am 8. April nicht wie geplant öffnen. Fürth indes hält nach wie vor an seinen vier Sonntagen fest – muss allerdings ebenfalls mit juristischen Schritten rechnen.

Verkaufsoffene Sonntage werden von der Kundschaft gern angenommen. Kirchen und Gewerkschaften wünschen sich indes eine Rückbesinnung auf die Sonntagsruhe und deren Erholungsfunktion — vor allem im Interesse der Beschäftigten. Foto: Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Im Rathaus macht man sich kaum Illusionen: Kommt es derzeit zum gerichtlichen Stechen mit der Sonntagsallianz, einem landesweit agierenden Bündnis aus Kirchen und Gewerkschaften zugunsten der Sonntagsruhe, dann würde man wohl den Kürzeren ziehen – und müsste manche Einschnitte hinnehmen. Derzeit gibt es verkaufsoffene Sonntage anlässlich des Frühlingsfests, des Fürth Festivals und zweimal während der Kirchweih.

Noch – denn die Rechtsprechung besagt: Anlass müssen Feste oder traditionelle Veranstaltungen sein, es muss nachgewiesen werden, dass diese mehr Besucher anziehen als die geöffneten Geschäfte, die außerdem in unmittelbarer Nähe liegen sollen. Unter diesen Maßgaben könnten selbst die beiden Sonntage während der Kirchweih wackeln. Und Möbelhäuser und Baumärkte in Randlagen dürften schon gar nicht mehr, wie bis dato, aufsperren.

Eigentlich eine klare Handlungsanweisung an die Fürther Politik – doch die hofft trotz zunehmend schwankenden Bodens auf einen Bestandsschutz für ihre Verordnung aus dem Jahr 2003 und auf den rettenden Gesetzgeber. Die rechtliche Lage sei "unbefriedigend", konstatiert Oberbürgermeister Thomas Jung auf FN-Anfrage.

Ebenso wie Wirtschaftsreferent Horst Müller wünscht er sich eine "klare Regelung" – allerdings im Sinne der Kommunen: Die sollten, finden beide, grundsätzlich vier verkaufsoffene Sonntage bekommen und dann "nach eigenem Ermessen" entscheiden dürfen. Er, so Jung, halte es "für sehr gefährlich", den Status quo in Fürth "zu bekämpfen". Seine Befürchtung: Die Diskussion könnte schnell ins Gegenteil umschlagen – in Richtung einer völligen Freigabe der Ladenöffnungszeiten, wie sie seit dieser Woche die bayerische FDP in ihrem Wahlprogramm fordert.

"Zartes Pflänzchen"

Dagegen wendet sich die Fürther Stadtspitze ganz entschieden, wie sie beteuert. "Wir wollen nicht mehr als die vier Sonntage", betont Horst Müller. Diese aber seien existenziell wichtig für den Fürther Einzelhandel, in dessen Interesse klammere man sich so sehr daran. In den vergangenen Jahren, sagt der OB, habe sich der örtliche Handel zwar durchaus positiv entwickelt, doch sei er "immer noch ein zartes Pflänzchen", das es zu päppeln gelte.

Müller schlägt in dieselbe Kerbe und sieht zudem auf örtlicher Ebene "keinerlei Notwendigkeit" für diese Diskussion. Er habe "20 Jahre lang in Fürth keine einzige Beschwerde" seitens der Arbeitnehmer vernommen. Und: Die Kunden seien doch "sehr zufrieden, es kommen Leute, die sonst nicht da sind".

Bei der Sonntagsallianz, die die Stadt im Januar zum Handeln aufforderte, zeigt man sich über die Beharrlichkeit im Rathaus angesichts der Rechtslage erstaunt. Fürths evangelischer Dekan Jörg Sichelstiel, der für die Kirche auf lokaler Ebene im Bündnis mitwirkt, kann "keine Gesprächsbasis" erkennen. Dabei "würden wir mit uns reden lassen" – doch bei einem Treffen mit den Fraktionschefs aus dem Stadtrat habe sich "nichts bewegt". Lediglich die Fürther Linke macht sich bisher für mehr Sonntagsruhe stark. Sichelstiel findet diese strikte Ablehnung auf breiter Front "erschreckend", wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagt.

Wird die Allianz klagen?

Ob die Allianz deshalb, wie in Ansbach, eine Klage gegen die Stadt anstrengt – Sichelstiel lässt das offen, verhehlt aber nicht, dass darüber nachgedacht wird. Zunächst aber erwäge man, per Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Regierung von Mittelfranken, die über die Kommunen wacht, Druck zu machen.

Die hält sich aus dem Konflikt bisher weitgehend heraus. Bereits Ende Januar hatte die Pressstelle der Regierung auf Anfrage der FN mitgeteilt: Man sei in Sachen Ladenschlussgesetz "beratend tätig", gehe "jedoch davon aus, dass die kreisfreien Städte ihre Verordnungen eigenständig überprüfen, da sie die örtlichen Gegebenheiten am besten kennen".

