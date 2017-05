Verkehrschaos in Fürth: Mann nach Unfall schwer verletzt

Kleintransporter kollidiert mit städtischer Kehrmaschine - vor 1 Stunde

FÜRTH - Am frühen Dienstagmorgen kommt es in Fürth in der Würzburger Straße zu massiven Behinderungen. Ein Kleintransporter ist auf eine städtische Kehrmaschine aufgefahren, der Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

Der Fahrer des Transporters war gegen 6 Uhr auf der Würzburger Straße stadteinwärts unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf Höhe Am Sportboothafen auf ein Kehrfahrzeug der Stadt Fürth auffuhr.

Der Lenker des städtischen Fahrzeugs wurde nicht verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters wurde eingeklemmt und von einem Großaufgebot der Berufsfeuerwehr Fürth mit technischen Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Würzburger Straße ist derzeit stadteinwärts komplett gesperrt. Der Berufsverkehr wird von der Südwesttangente über Burgfarrnbach umgeleitet. Es kommt zu massiven Behinderungen.

