Verkehrsentwicklungsplan: Bürger sollen Ideen einbringen

Stadt erarbeitet neue Konzepte — Infoveranstaltung und Internetportal - vor 3 Stunden

FÜRTH - Was brauchen Radfahrer in den nächsten Jahren? Was lässt sich für öffentliche Verkehrsmittel verbessern? Und für Autofahrer? Das will sich die Stadt Fürth ganz genau ansehen und einen Verkehrsentwicklungsplan erstellen. Die Bürger sollen mitwirken.

Fürths Straßen müssen sich Autofahrer mit Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern teilen. Ein Verkehrsentwicklungsplan soll darlegen, wie das in Zukunft idealerweise aussehen soll. © Hans-Joachim Winckler



Möglichst viele Fürther will die Stadtverwaltung von Beginn an dabei haben. Das Baureferat lädt daher am Dienstag, 7. März, ab 20 Uhr Interessierte zu einem Forum in die Innenstadtbibliothek in der Neuen Mitte ein (Friedrichstraße 6a, vierter Stock).

Ihre Ideen und Anregungen sollen einfließen in den Verkehrsentwicklungsplan (VEP), den die Stadt Fürth erarbeiten möchte. Er soll nach seiner Fertigstellung eine Art Projektplan für die folgenden 15 bis 20 Jahre sein und darlegen, welche Ziele die Kommune bei Entscheidungen im Bereich Verkehr verfolgt und wie sich ein möglichst gutes Miteinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmer herstellen lässt. Eine Art verkehrliches Gesamtkonzept will sich die Kommune geben.

Sinnvolle Umgehungsstraßen?

Bei der Erstellung des Plans wird voraussichtlich auch der Lärmaktionsplan berücksichtigt werden, den der Stadtrat jüngst beschlossen hat und in dem vielfältige Vorschläge gesammelt sind, wie man die Belastung von Anwohnern der Fürther Hauptverkehrsadern mindern könnte. So sollen bei der Arbeit an dem Entwicklungsplan unter anderem auch die Vor- und Nachteile potenzieller Umgehungsstraßen geprüft und abgewägt werden. Auch die zu erwartenden Auswirkungen der besonders umstrittenen Westumgehung sollen untersucht werden.

An dem Dienstag dürfen die Gäste den Vortrag "Mobilitätsverhalten in Fürth", den Werner Brög vom Institut für Verkehrs- und Infrastrukturforschung Socialdata hält, erwarten sowie eine Erklärung, worum es beim VEP geht, was der aktuelle Stand ist und wie man sich beteiligen kann. Das "Forum Verkehr" ist als lose öffentliche Abendveranstaltungsreihe mit Referaten und Diskussionen zu Verkehrsthemen vorgesehen. Darüber hinaus ist die Einrichtung einer Mailingliste und eines Internetportals unter www.fuerth.de/vep geplant. Auf diese Weise sollen sich alle, die bei einem Forumstermin verhindert sind, informieren können.

Claudia Ziob