Verkehrsstatistik: Weniger Unfälle auf Fürther Straßen

Polizei ist mit der Entwicklung 2016 recht zufrieden - Sorge bereiten Schulwegunfälle - vor 2 Stunden

FÜRTH - Weniger Karambolagen und keine Todesopfer auf Fürther Straßen – die Verkehrsstatistik für 2016 fällt positiv aus. Doch es gab auch Ausnahmen: So ereigneten sich mehr Unfälle unter Alkoholeinfluss sowie auf Schulwegen. Junge Erwachsene verursachten besonders häufig Zusammenstöße.

2016 hat es auf Fürths Straßen seltener gekracht als im Jahr zuvor. Foto: Winckler



3090 Mal hat es 2016 im Stadtgebiet gekracht — zumindest ist so oft die Polizei verständigt worden. Das waren 188 Unfälle weniger als noch 2015. Für Martin Taschner, bei der Polizeiinspektion (PI) Fürth für den Sachbereich Verkehr zuständig, eine erfreuliche Entwicklung — vor allem, weil die Stadt in den vergangenen Jahren um fast 10.000 Einwohner zugelegt hat und über acht Prozent mehr Autos auf den Straßen unterwegs sind.

Umso bemerkenswerter ist es, dass es meist bei Blechschäden blieb und die Zahl der Unfälle mit Verletzten um 9,8 Prozent sank. 518 Verletzte registrierte die Polizei vergangenes Jahr. 445 von ihnen trugen leichte Blessuren davon, 73 mussten mindestens 24 Stunden im Krankenhaus verbringen. In der Statistik werden sie deshalb als schwer verletzt geführt. Ihr Anteil stieg um 12,3 Prozent.

Oft war Alkohol im Spiel

Oft war Alkohol im Spiel. 43 Unfälle mit betrunkenen Fahrern zählte die Polizei – 18 mehr als im Vorjahr. 22 Menschen kamen dabei zu Schaden. "Wir können keinen Grund für diesen Anstieg erkennen", sagt Taschner. Allerdings finde man beim Blättern in den Statistiken immer wieder solche Ausreißer nach oben, zuletzt vor zehn Jahren.

Außerdem registrierten die Beamten 165 Fahrten unter Alkoholeinfluss. Bei den Kontrollen ging ihnen unter anderem ein 18-Jähriger mit 1,74 Promille ins Netz; ein 75-Jähriger brachte es auf 1,02 Promille. Die jüngsten und ältesten Autofahrer hatte die Polizei ohnehin verstärkt im Blick. Beide Gruppen gelten als Risikofaktoren im Verkehr — die einen, weil ihnen die Erfahrung fehlt, die anderen, weil einige den Herausforderungen nicht mehr so gut gewachsen sind.

Appell an die Eltern

Doch während 2016 mehr junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren an Zusammenstößen beteiligt waren (Plus von 8,2 Prozent), sank die Zahl der Unfallfahrer über 65 Jahren um 7,8 Prozent. "Die älteren Autofahrer rücken aufgrund des demographischen Wandels immer mehr in unseren Fokus", sagt Taschner, dem jedoch auffällt, dass viele von ihnen umsichtiger fahren, wenn sie merken, dass sie am Steuer nicht mehr ganz so sicher sind.

Neben den Unfällen unter Alkoholeinfluss beunruhigt die Beamten der PI und der Fürther Verkehrspolizei, die vor allem schwerwiegendere Unfälle aufnehmen, die negative Entwicklung auf den Schulwegen. Wurde 2015 kein einziges Schulkind bei einem Unfall schwer verletzt, waren es 2016 vier; mit leichten Blessuren kamen sechs Kinder davon (Vorjahr: vier). Umso wichtiger ist es Taschner zufolge, den Nachwuchs früh für die Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren und mit ihm das richtige Verhalten einzuüben.

Polizeichef Peter Messing appellierte ein weiteres Mal eindringlich an die Eltern, ihre Kinder nicht mit dem Auto bis ans Schultor zu bringen, weil das zusätzliche Gefahren berge. Außerdem erinnerte er daran, dass sich Autofahrer nicht von elektronischen Geräten ablenken lassen und sich stets anschnallen sollten.

Radfahrern riet er, an einen Helm zu denken. In diesem Punkt zeigten sich die Fürther nämlich ziemlich nachlässig. Von 127 an Unfällen beteiligten Radlern trugen 82 keine schützende Kopfbedeckung.

Gwendolyn Kuhn