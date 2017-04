Eine 2000 Quadratmeter große unterirdische Welt tut sich gleich hinter dem Ausflugslokal Felsenkeller in Fürth-Burgfarrnbach auf: Hier liegt ein unterirdischer Steinbruch, in dem einstmals Sandstein gefördert wurde.

Wegen einer beschädigten Hochdruckgasleitung haben Einsatzkräfte Teile Steinachs am Dienstagabend vorsorglich abgesperrt. Es bestand offenbar Explosionsgefahr, weshalb die Anwohner der Sperrzone evakuiert worden sind.

Gegen 13 Uhr kam ein Lkw-Fahrer am Dienstag mit seinem Gefährt von der Spur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sein Sattelzug mit zwei entgegenkommenden Lkw. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich, ein Lkw-Fahrer musste zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden.

Etwa 50 Breakdancer zeigten beim Wettbewerb "The Art of Breakin'" in der Elan-Halle ihr tänzerisches Können. Klar wurde dabei auch: Der Sport ist eine Ausdrucksform, die verbindet.