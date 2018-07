Verlängerung im WM-Biergarten

FÜRTH - Das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft hat die Pläne für das Public Viewing auf der Freiheit durcheinandergewirbelt. Nach etwas Bedenkzeit haben die Veranstalter nun entschieden, wenigstens noch drei Partien live zu übertragen.

Auf der Fürther Freiheit werden noch 3 Partien der Fußball-WM übertragen. © Marcus Weier



Auch der Bundestrainer brauchte ein paar Tage Zeit zum Nachdenken, nachdem sein Team in Russland schon in der Vorrunde die Segel gestrichen hatte. Seit Dienstag steht fest: Joachim Löw macht als Coach weiter.

Reiner Zufall ist es da, dass die Comödie Fürth fast zeitgleich ebenfalls eine Entscheidung bekanntgegeben hat: Auch sie macht weiter – und zwar mit dem Public Viewing auf der Freiheit. Ursprünglich wollte das Team um Mit-Geschäftsführer Marcel Gasde hauptsächlich Spiele mit deutscher Beteiligung zeigen. Niemand ahnte, dass es am Ende nur deren zwei sein würden – das Auftaktspiel der DFB-Elf konnte nicht gezeigt werden, weil an jenem Wochenende der Metropolmarathon die Freiheit in Beschlag genommen hatte.

After Work in großem Rahmen

Immerhin: Bei den beiden Spielen gegen Schweden und Südkorea platzte der "WM-Biergarten" der Comödie mit jeweils rund 1300 Besuchern dann aus allen Nähten. Nach dem WM-Aus der deutschen Mannschaft stellte sich aber die Frage: Baut man die Bänke ab oder nicht? Obwohl Spiele ohne deutsche Beteiligung bekanntlich weit weniger Fans anlocken, will die Comödie weitere Begegnungen zeigen: nämlich die Halbfinalpartien am Mittwoch, 10. Juli, und Donnerstag, 11. Juli, jeweils 20 Uhr, Einlass ist zwei Stunden vorher. Das Finale am Sonntag, 15. Juli, sollte – dann läuft bereits das Fürth Festival – ohnehin auf der Freiheit übertragen werden.

Ihren "WM-Biergarten" nutzt die Comödie noch für eine weitere Veranstaltung: Eine für diesen Freitag geplante "After Work Party" wird kurzerhand vom Café "Terrazza" in der Neuen Mitte auf die Fürther Freiheit verlegt. Beginn ist um 18 Uhr.

Johannes Alles