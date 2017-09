Verlosung: Luxus-Tickets für das Frankenderby

FN und Metroplex-Kino vergeben 1x2 Haupttribünen-Karten im Ronhof - vor 56 Minuten

FÜRTH - Die Fürther Nachrichten verlosen einmal zwei Haupttribünen-Tickets für das Frankenderby am Sonntag – samt Verköstigung im VIP-Bereich des Ronhofs. Zur Verfügung stellt die Karten das Fürther Metroplex-Kino.

Beim Frankenderby ist Stimmung immer garantiert - mit etwas Glück sind Sie am Sonntag im Ronhof live dabei. © Sportfoto Zink / WoZi



Die SpVgg Greuther Fürth und der 1. FC Nürnberg stehen sich am Sonntag, 13.30 Uhr, schon zum 263. Mal gegenüber. Es ist das prestigeträchtigste Spiel des Jahres, nicht nur Fußballfans blicken am Sonntag vor der Bundestagswahl rüber Richtung Ronhof.

Die Fürther Nachrichten und das Fürther Metroplex-Kino verlosen jetzt noch zwei letzte Karten für das Spektakel: "Wir verstehen uns als Kino für die gesamte Metropolregion", sagt Betreiber Alfred Ach. "Da lag es für uns nahe, Tickets anzubieten für dieses Großereignis, das die Region bewegt." Der Gewinner darf sich samt Begleitung nicht nur über Sitzplätze auf der Haupttribüne freuen, sondern auch über freie Verpflegung während des Spiels sowie davor und auch danach. Kleine Einschränkung: Wegen der besonderen Brisanz der Partie und der Sicherheitsvorkehrungen dürfen Besucher in diesem Teil des Stadions keine Fan-Montur des 1. FC Nürnberg tragen.

Wer die beiden Karten gewinnen möchte, muss diese Frage richtig beantworten: Wer schoss den einzigen Treffer im bis dato letzten Frankenderby am 5. März 2017?

Die hoffentlich richtige Antwort schicken Sie bitte bis spätestens Freitag, 12 Uhr, mit dem Betreff "Frankenderby" und Ihrer Handy-Nummer per E-Mail an gewinnspiel[at]nordbayern.de. Der Gewinner wird am Freitagnachmittag benachrichtigt.

