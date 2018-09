Vermisste Seniorin aus Fürther Pflegeheim wieder da

Eine Zeugin entdeckte die 74-Jährige vor einer Apotheke - vor 1 Stunde

FÜRTH - Seit Montagnachmittag war eine 74-jährige Seniorin aus einem Fürther Pflegeheim in der Nürnberger Straße als vermisst gemeldet. Am Mittwoch konnte die Polizei sie wohlbehalten ins Heim zurückbringen.

Laut Polizeiinformationen war die Suche nach der 74-Jährigen im Pflegeheim und in der näheren Umgebung zunächst erfolglos. Die Seniorin ist dement und so musste davon ausgegangen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr verständigte eine Zeugin die Einsatzzentrale und teilte mit, dass vor einer Apotheke in der Nürnberger Königsstraße eine hilflose Frau sitzt. Eine Streife der Inspektion Nürnberg-Mitte erkannte, dass es sich um die vermisste Frau handelte und brachte sie wohlbehalten ins Pflegeheim zurück.

Dieser Artikel wurde am 6. September um 8.54 Uhr aktualisiert.

