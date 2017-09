Vermisster aus Fürth tot aus der Regnitz geborgen

Zeuge fand den Golf des 24-Jährigen am Mittwochnachmittag im Wasser - vor 40 Minuten

FÜRTH - Am Mittwochnachmittag haben Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Wasserwacht einen weißen VW Golf aus der Regnitz zwischen Vach und Stadeln geborgen. Darin fanden die Rettungskräfte den Leichnam eines jungen Mannes aus Fürth, der seit letzten Donnerstag vermisst wurde.

Am späten Mittwochnachmittag bargen Einsatzkräfte den weißen VW Golf aus der Regnitz. Foto: FN



Gegen 13.15 Uhr rief ein Zeuge bei der mittelfränkischen Einsatzzentrale an und teilte den Beamten mit, dass er in der Regnitz an einer Brücke ein weißes Fahrzeug entdeckt habe. Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und der Wasserwacht rückten in die Stadelner Straße aus, um den Wagen aus dem Wasser zu ziehen. Allerdings gestaltete sich die Bergung schwierig.

"Direkt über der Brücke verläuft eine Hochspannungsleitung, die mussten wir zuerst abschalten", erklärte Bert Rauenbusch, Pressesprecher der Polizei Mittelfranken, am Mittwochnachmittag. Erst nach der Stilllegung der Stromleitung konnte die Feuerwehr mit einem Kran die Arbeit aufnehmen.

Um circa 17 Uhr wurde das Fahrzeug aus dem Wasser gehoben. Es handelte sich dabei um den weißen Golf des vermissten 24-jährigen Christian M aus Fürth. Der junge Mann saß laut Polizei noch am Steuer. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Freunde des 24-Jährigen hatten in den letzten Tagen über Facebook nach ihm gesucht. Der Aufruf wurde in ganz Deutschland tausendfach geteilt. Die Polizei hatte noch am Mittwochvormittag in den Medien um Hilfe bei der Suche gebeten.

Im Bereich der Brücke sicherten die Beamten zahlreiche Spuren, die auf einen Unfall hindeuten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth kam ein Sachverständiger an den Ort des Geschehens, um die Polizei bei den Ermittlungen zu unterstützen.

Den Spuren zu beurteilen fuhr der 24-Jährige mit seinem VW auf der Stadelner Straße von Vach in Richtung Stadeln. Aus noch ungeklärter Ursache kam er kurz vor der Brücke von der Fahrbahn ab, schleuderte wenige Meter im Bankett und fuhr zwischen der Fahrverkehr- und der Fußgängerbrücke in die Regnitz. Angaben zur Unfallzeit kann der Sachverständige derzeit noch nicht machen. Während des Einsatzes war die Stadelner Straße den ganzen Nachmittag komplett gesperrt. Es gab entsprechende Verkehrsbehinderungen.

Dieser Artikel wurde um 18.47 Uhr aktualisiert.

