Versuchter Raubüberfall an der Fürther Stadtgrenze

Täter entkommen unerkannt, Opfer begibt sich ins Krankenhaus - vor 33 Minuten

FÜRTH - Am Dienstagabend ist es vor einer Spielothek in der Waldstraße zu einem versuchten Raubüberfall mit mehreren Beteiligten gekommen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, welche die Tat beobachtet haben.

Eine Gruppe von bislang unbekannten Tätern hat am Dienstagabend gegen 18 Uhr einen jungen Mann überfallen und geschlagen, der sich vor einer Spielothek in der Waldstraße nahe der Stadtgrenze aufhielt. Während dieser Auseinandersetzung versuchte die Gruppe, dem Opfer Wertgegenstände abzunehmen, was durch dessen Gegenwehr aber misslang. Daraufhin flüchteten die Gruppe und entkam unerkannt.

Der leicht verletzte Mann begab sich anschließend zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus und hat auch bereits eine Täterbeschreibung hinterlassen. Demnach ist einer der Täter in etwa 1,85 m groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Details zu dem Rest der Gruppe konnte der Mann leider nicht mitteilen.

Eventuelle Zeugen, die den Tatvorgang gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mittelfranken unter der Nummer 0911 2112-3333 zu melden.

