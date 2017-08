Very Interesting: Das VIP Trio auf der Freilichtbühne im Stadtpark

Stadtpark: US-Jazzevergreens mit Drive und ohne falsche Betulichkeit - vor 16 Minuten

FÜRTH - VIP-Besuch im Stadtpark: Victoria Pohl und ihre Band steckten US-Jazzklassiker in neue Klanggewänder.

Mut zu tollkühnen, überraschenden Arrangements: Victoria Pohl, Oliver Dannhauser und Julian Braun zogen am Sonntagnachmittag vor erfreulich großer Zuschauerkulisse alle Jazzregister. © Foto: Giulia Iannicelli



An diesem Sommersonntag steht VIP mal nicht für eine besonders wichtige Person, sondern für "Very Interesting Pieces", herausragende Stücke der amerikanischen Jazzmusik. Im Bandnamen "VIP Trio" stecken allerdings auch die Anfangsbuchstaben von Pianistin und Bandleaderin Victoria Pohl. Mit Drummer Julian Braun und Bassist Oliver Dannhauser, wie die Chefin aktuell Musikstudenten an der Uni Würzburg, präsentiert sie legendäre Klassiker in eigenen Arrangements.

Die drei schrecken dabei auch vor durchaus fundamentalen Veränderungen nicht zurück. So zum Beispiel bei dem 1931 entstandenen Song "All of me", der etwa in den Versionen von Frank Sinatra und Ella Fitzgerald zum Standard wurde. Es ist natürlich ein Liebeslied, doch wie so viele der besten Lovesongs zelebriert er nicht die glückliche Liebe. Und so lässt das VIP Trio die Melodie melancholisch strömen, elegisch sich auftürmen, um dann trocken mit kurzen Trommelschlägen und einzelnen Klaviertönen die Gefühlslage zu kommentieren. "You took that part" heißt der Titel jetzt nach einer der Songzeilen und ist in Moll statt in Dur gesetzt, um der Traurigkeit des Textes besser gerecht zu werden.

"Sind Sie schon Jazzfans?", will Pohl vom Publikum wissen, "oder sind Sie noch im Werden?" Die gut gefüllten Reihen über der Freilichtbühne lassen vermuten, dass viele Besucher sich zur ersten Kategorie zählen. Und so geht es weiter, teils mit ganz traditionell gespielten Songs wie "For all we know", teils mit Klassikern im neuen Gewand.

"Take the A Train" wird zum rhythmisch starken, bewegten Stück mit einem erst verhaltenen, dann zunehmend Fahrt aufnehmenden Drum-Solo und zeigt sich von seiner funkigen Seite. Ihr Können am Klavier zeigt Victoria Pohl — Mutter Hildegard, die "Wilde Hilde", hat offenbar gute Gene weitergereicht — im langen Intro zu "My funny Valentine", das mit hohen Glockentönen beginnt und sich leise nach unten arbeitet; dort wird es runder und lauter und verbindet sich mit wilden Basstönen, die in die Beine gehen.

SIGRUN ARENZ