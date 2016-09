VHS Fürth startet Info-Offensive

Stand in der Fußgängerzone und viele Aktionen am Samstag - vor 52 Minuten

FÜRTH - Für die Schüler beginnt er schon am Dienstag, der Ernst des Lebens im Klassenzimmer. Besucher der Volkshochschule können sich hingegen noch Zeit lassen: Erst am 26. September startet das Wintersemester. Zuvor geht die VHS mit Informationen in die Offensive.

Ein pralles Programm wird auch im Wintersemester der VHS Fürth angeboten. © Winckler



Ein pralles Programm wird auch im Wintersemester der VHS Fürth angeboten. Foto: Winckler



Am Mittwoch und Donnerstag beraten VHS-Mitarbeiter jeweils von 11 bis 14 Uhr an einem Stand bei der Drogerie Müller in der Fußgängerzone persönlich über die Veranstaltungen im neuen Semester. Zusätzlich wird am kommenden Samstag im Haus der Volkshochschule (Hirschenstraße 27) von 10 bis 13 Uhr über Angebote für Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch informiert. Interessierte, die bereits über Vorkenntnissen verfügen, können bei einem schriftlichen Einstufungstest und im Beratungsgespräch feststellen, welches Kursniveau für sie richtig ist.

Ebenfalls am Samstag gibt es Gelegenheit, von 9 bis 18.15 Uhr im Rahmen des Aktionstags Gesundheit kostenlos an einer Vielzahl von Gesundheitsangeboten teilzunehmen. Eine Anmeldung ist aber erforderlich. Auch kurzfristig Entschlossene sind willkommen und können mitmachen, sofern noch Plätze frei sind.

VHS-Direktor Felice Balletta gibt jedoch zu bedenken, dass es bei aktuell 4106 Anmeldungen in etlichen Kursen eng wird. Wer also daran denkt, einen Kurs zu belegen, sollte nicht zu lange zögern. Die bisherige Nachfrage sei vergleichsweise stark. Verbesserter Service zeichnet seit einer Woche die neue VHS-Homepage aus. Kursteilnehmer können über eigene Accounts den Kursverlauf kontrollieren und bekommen Erinnerungsmails zu kurzfristigen Angeboten. Zudem werden die klassischen Fachbereichsgrenzen aufgeweicht.

Die VHS-Geschäftsstelle ist am kommenden Samstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Ausführliche Informationen zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.vhs-fuerth.de — Anmeldungen per Fax, E-Mail oder Internet sind zudem rund um die Uhr möglich.

Volker Dittmar