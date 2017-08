VHS-Programm: Sexy Fürth und platte Parolen

Kurse für Herbst- und Wintersemester können jetzt gebucht werden - Breites Themenspektrum - vor 1 Stunde

FÜRTH - Mit einer Rekordzahl von Kursen präsentiert sich das neue Programm der Fürther Volkshochschule (VHS): Exakt 870 Programme, Veranstaltungen und Termine gibt es im kommenden Herbst- und Wintersemester. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

VHS-Leiter Felice Balletta mit dem neuen, erstmals farbigen Programmheft. Auf Bilder und Zitate wurde darin weitgehend zugunsten einer besseren Struktur und Übersichtlichkeit verzichtet. © Foto: Leberzammer



"Zögern Sie nicht allzu lang", mahnt VHS-Leiter Felice Balletta. Sonst könnte es lange Gesichter geben, wenn die freien Plätze vergeben sind. Neben Altbekanntem – "Klassikern und Selbstläufern" – biete das neue Programm "innovative, überraschende Inhalte".

Gerade der Fachbereich Gesundheit schafft es Balletta zufolge immer wieder, mit neuen Ideen zu erstaunen. So gibt es heuer erstmals einen Kurs über Neuromuskuläre Integrative Action (NIA), die von den Amerikanern Debbie und Carlos Rosas entwickelt wurde. Die beiden ehemaligen Aerobic-Trainer kombinierten dabei verschiedene Tanzformen, asiatische Kampfkünste und Bewegungsformen sowie Körpertherapien wie Feldenkrais.

Einen Einstieg in einer weitere intensive Zusammenarbeit mit der Innenstadtbibliothek erhofft sich der VHS-Chef durch das Literatur-Programm "Leselust": Das vom Fachbereich Kultur erarbeitete Programm sieht einen Literaturgesprächskreis an sechs Abenden vor. Die Autorenlesung mit Johannes Wilkes verspricht unter dem Titel "Fürth ist sexy" ebenfalls spannend zu werden.

Wer hingegen Anregungen für die heimische Speisekarte sucht und gleichzeitig die Ausstrahlung der nächsten "Game-of-Thrones"-Folge herbeisehnt, sollte sich für die thematische Kochreihe "Speisen wie in der mittelalterlichen Welt von Game of Thrones" einschreiben.

Der Kurs ist auch ein Beispiel für die von Balletta propagierte fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit im Haus. Schließlich könnte er ebenso unter Kultur und Ernährung laufen. "Unsere Fachbereichsleiter sollen nicht mehr als Einzelkämpfer auftreten", so Balletta. Er selbst zeichnet für Fremdsprachen verantwortlich. Hier ist seit langem wieder einmal Altgriechisch im Angebot. Bei Französisch für Anfänger gehe es mehr um Konversation und Hören als um Grammatik und Schreiben.

Im Sektor Gesellschaft wird wie zuletzt ein stärkeres Gewicht auf die politische Bildung gelegt: So gibt es etwa "Argumentationstraining gegen Stammtischparolen". Balletta ist überzeugt, dass demokratie- und politikverdrossene Menschen ernst genommen werden müssen. Unter dem Titel "Was mich an der Politik wütend macht …" soll zu einer argumentativen Auseinandersetzung angeregt werden. Im Bereich Beruf und Neue Technologien werden erstmals Einzelcoaching-Kurse für Wiedereinsteiger und Existenzgründer angeboten.

Wer vor einer Anmeldung erst einmal unverbindlich in die VHS hineinschnuppern möchte, hat dazu zumindest bei den Themen Sprachen und Gesundheit bald Gelegenheit. Am Samstag, 16. September, können sich Interessierte kostenlos und ohne Voranmeldung zu Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch beraten und einstufen lassen. Für den am selben Tag stattfindenden Aktionstag Gesundheit mit Veranstaltungen zum Mitmachen und Ausprobieren ist dagegen eine Anmeldung erforderlich.

ARMIN LEBERZAMMER