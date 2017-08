Video: Drohnenflug über die Sturmschäden in Fürth

Luftaufnahmen zeigen die zerstörten Bäume in und um Burgfarrnbach - vor 38 Minuten

FÜRTH - Mit ungewöhnlicher Zerstörungskraft wütete der Sturm am 18. August über Fürth. Vor allem im Westen der Stadt und des Landkreises stürzten viele Bäume um oder brachen einfach in der Mitte ab. Drohnen-Aufnahmen zeigen die Schäden in und um Burgfarrnbach.

FN-Mitarbeiter Tobias Dotzauer hat an drei Standorten in Burgfarrnbach eingefangen, welches Bild sich zurzeit aus der Luft bietet: in der Geißäckerstraße nahe dem Kanal, im Schlosspark und im Waldstück zwischen Burgfarrnbach und Hiltmannsdorf.

czi