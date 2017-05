Video-Serie: Einblick ins junge Fürth

Die FN dokumentieren Facetten der Jugendkultur - vor 1 Stunde

FÜRTH - Wie lebenswert ist Fürth, wenn man jung, kreativ, musikbegeistert, ausgehfreudig, bewegungshungrig, abenteuerlustig ist? In einer fünfteiligen Videoserie spüren die FN dieser Frage nach.

„Ich hab hier schon ziemlich viel Zeit verbracht“: In der ersten Folge der neuen Videoserie erzählt Robin Falk, warum er Graffiti faszinierend findet – und was er von der legalen Graffitiwand auf der Hardhöhe hält. © Screenshot: FN



Die Kleeblattstadt hat keine Großraumdisco und keinen Stadtstrand. Sie lässt junge Menschen aber den Charme kleiner, individueller Konzertlocations kennenlernen. Sie lässt sie auch das Engagement in Jugendhäusern spüren, sich austoben im Freien und verborgene Chancen suchen.

Das Video-Team der FN, Tim Händel und Sirius Kestel, hat in den vergangenen Monaten Facetten der Jugendkultur in Fürth mit der Kamera eingefangen. In fünf Folgen, zwischen drei und sechs Minuten lang, führen die beiden zu Schauplätzen, an denen Fürth ganz lebendig ist: zu Jugendhäusern, dem Skatepark, dem "Otto" in der Theresienstraße, verschiedenen Ausgehlocations – und in Folge eins zur legalen Graffitiwand am Jugendhaus Hardhöhe.

Die Doku-Reihe beginnt also mit einer Ausdrucksform, die bei Jugendlichen äußerst beliebt ist – und bei vielen Erwachsenen tiefen Groll verursacht. Ist das nun Kunst oder Sachbeschädigung? Und kann eine legale Graffitiwand illegales Sprühen reduzieren? In Teil eins der Serie kommen neben dem Sprayer Robin Falk auch der Leiter des Jugendhauses und ein Beamter der Jugendarbeitsgruppe der Polizei zu Wort. Zu sehen sind neue Folgen immer freitags, ab 15 Uhr, unter www.nordbayern.de/fuerth.de und auf der Facebookseite der Fürther Nachrichten.

czi