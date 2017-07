Video-Serie Erste Hilfe: Bienen- und Wespenstiche, einfache Fälle

Zitrone hemmt die Entzündung: Michael Schob (links), Fachkoordinator Akut- und Notfallversorgung am Klinikum Fürth, führt am Beispiel eines geschminkten Stichs am Arm von Krankenpfleger-Azubi Kevin Huk vor, mit welchen Hausmitteln Bienen- und Wespenstiche erträglich werden. © Edgar Pfrogner