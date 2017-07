Video-Serie zur Ersten Hilfe: Der Sonnenstich

Rettungsexperten veranschaulichen wichtige, manchmal lebensrettende Handgriffe - vor 39 Minuten

FÜRTH - Die Erste-Hilfe-Serie der Fürther Nachrichten befasst sich mit großen und kleinen Notfällen vom Herz-Kreislauf-Stillstand bis zum Wespenstich. Im Mittelpunkt steht die Frage, die viele medizinische Laien latent beunruhigt: Was muss ich tun, wenn ich mich plötzlich in der Rolle eines Ersthelfers wiederfinde? Erklärt und veranschaulicht werden die meist lebenswichtigen Handgriffe von Experten.

Kopf, Hals und Nacken kühlen: Mit kalten Wickeln und Sprühstößen aus dem Wasserspender führt Michael Schob, Fachkoordinator Akut- und Notfallversorgung am Klinikum Fürth, zusammen mit Marcus Vitzithum (liegend), Logistik- und Belegungskoordinator, vor, was bei einem Sonnenstich hilft. © Hans-Joachim Winckler



In unseren beiden bisher veröffentlichten Folgen haben wir zum einen daran erinnert, wann und wie ein Mensch in die so genannte stabile Seitenlage gebracht werden muss. Zum anderen haben wir erklärt, was Ersthelfer im Falle eines Hitzschlags unternehmen können. Der aktuelle Beitrag dreht sich um Erstmaßnahmen bei einem Sonnenstich.

Prof. Dr. Harald Dormann, Leiter der Zentralen Notaufnahme am Klinikum Fürth, macht darin deutlich, warum sich die notwendigen Erstmaßnahmen beim Hitzschlag, der schlimmstenfalls tödlich sein kann, und beim Sonnenstich, der als nicht lebensbedrohlich gilt, zwar ähneln, aber eben doch nicht gleichen. Michael Schob, Fachkoordinator Akut- und Notfallversorgung am Klinikum Fürth, führt die Handgriffe in kurzen Filmsequenzen vor. Sein Kollege Marcus Vitzithum, Logistik- und Belegungskoordinator, hat sich zum Demonstrationszwecken als Patient zur Verfügung gestellt.

Birgit Heidingsfelder