Video-Umfrage: Wie ist Elvis Presley in Erinnerung geblieben?

Zum 40. Todestag des Musikers waren die FN in der Fußgängerzone unterwegs - vor 1 Stunde

FÜRTH - Wie unvergessen ist der King of Rock’n’Roll 40 Jahre nach seinem Tod? So sehr jedenfalls, dass bei unserer Video-Umfrage in der Fürther Fußgängerzone immerhin ein Liedchen angestimmt wurde.

Nicht nur mit seinem Hüftschwung beeindruckte Elvis Presley – das Bild entstand Mitte der 50er Jahre – seine Fans, wie auch unsere Umfrage zeigt. “ © Foto: Alfred Wertheimer/“Elvis: The Early Years



Mit Kamera und Mikrofon hat sich unser Video-Team am Mittwoch auf die Suche nach Elvis-Fans in der Fürther Innenstadt gemacht. Zum 40. Mal jährte sich da der Todestag des berühmten Musikers – und Elisabeth Neff (81), die seit Jahrzehnten in den USA zuhause ist, mit ihrem Mann Armin aber jeden Sommer in ihrer Heimatstadt Fürth verbringen, gehört zu denen, die das Entsetzen damals miterlebt haben. "Das war ein großer Schock", sagt sie.

Als Elvis Presley starb und unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit beerdigt wurde, lebte Neff schon in den USA: Sie hatte 1961 im Fürther Rathaus ihren Mann geheiratet, der als US-Soldat in den Monteith Baracks stationiert war.

Aber auch die jüngere Generation kam an Elvis Presley nicht vorbei, wie die Umfrage zeigt.

