Videos zum neuen FN-Quartier: Das sind die Malzböden

In aller Kürze: Das Backsteingebäude und die neuen Bewohner - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Fürther Nachrichten sind in die Schwabacher Straße 106 umgezogen: in ein markantes Backsteingebäude mit viel Charme und langer Geschichte. In zwei Videos stellen wir die "Malzböden" kurz vor.

Am Samstag, 22. April, laden die FN alle Interessierten ein, einen Blick in die Redaktion, Geschäftsstelle und Anzeigenabteilung zu werfen. Ein Unterhaltungsprogramm gibt es auch. Mehr zur Einzugsfeier lesen Sie hier.

fn