Viel Geld für Soziales und Jugend

Beim größten Haushaltsposten muss der Landkreis ein höheres Defizit schultern - vor 22 Minuten

ZIRNDORF - Vor den Fenstern regierte der Frost, bei der Sitzung des Kreisausschusses im Zirndorfer Landratsamt ging es dagegen kuschelig zu. Und das nicht nur, weil die Heizung für wohlige Temperaturen sorgte. Eine hervorragende wirtschaftliche Situation und infolgedessen satte Steuereinnahmen bescherten den Haushaltsberatungen des Landkreises eine harmonische Stimmung, die in der einstimmigen Empfehlung an den Kreistag mündete, den Etat in seiner Sitzung am 8. Februar zu verabschieden.

Bürger und Firmen sorgen mit ihren Steuerzahlungen für steigende Einnahmen bei den 14 Landkreisgemeinden. Die Linie, die die sogenannte Steuerkraft beschreibt, zeigt seit 2011 stetig nach oben. Von dieser guten Situation profitiert auch der Landkreis. Foto: NN-Info-Grafik/Thomas Scherer



Diese Grafiken machen Freude: Seit fünf Jahren kennt die Linie, die die Steuerkraft der 14 Landkreiskommunen beschreibt, nur eine Richtung – nach oben. 2017 liegt sie ganz knapp unter der Marke von 100 Millionen Euro. „Bemerkenswert“ sei das, sagte Landrat Matthias Dießl. Das bedeute, Bürgern und Firmen gehe es gut, sie könnten entsprechend Steuern zahlen. Doch auch wenn das dem Landkreis vieles ermögliche, „müssen wir die Finanzlage im Auge behalten, wir wollen uns nicht überheben“.

Für Kämmerer Herbert Reinl hielt sein 32. und letzter Haushalt vor dem Ruhestand noch eine angenehme Überraschung parat: Bei allen Gemeinden im Landkreis steigt die Umlagekraft. Das ist nicht nur den sprudelnden Einnahmen bei Einkommen- oder Gewerbesteuer zu verdanken, die in dieser Kennziffer enthalten sind, sondern auch den Schlüsselzuweisungen, die es vom Freistaat gibt. Zwar fließen davon nur 80 Prozent in die Berechnung der Umlagekraft ein, aber im vergangenen Jahr seien sie „extrem hoch“ gewesen, sagte Reinl.

Die Schattenseite der glänzenden Einnahmesituation: Auch ohne, dass der Kämmerer bei der Kreisumlage an der Schraube dreht, müssen heuer alle Kommunen mehr an die Kreiskasse abführen. Besonders Stein trifft das mit einer Steigerung von über einer Million Euro hart, immer noch knapp 680 000 Euro mehr sind es für Veitsbronn. Überhaupt ist die Kreisumlage für die kommunalen Haushalte ein dicker Brocken. So rechnete Thomas Zwingel, SPD-Kreisrat und Zirndorfer Bürgermeister vor, dass die Bibertstadt von ihren rund 25 Millionen Euro Steuereinnahmen 2017 rund die Hälfte sofort wieder bei der Kreiskasse abliefere.

„Wir haben alle die gleich Systematik zu ertragen“, sagte Zwingels Großhabersdorfer Amtskollege, der FWKreistagsfraktionssprecher Friedrich Biegel. Denn Kreiskämmerer Reinl kann eine ähnlich lautende Rechnung aufmachen: Knapp über 50 Millionen Euro nimmt er von den 14 Städten und Gemeinden über die Umlage ein, mit deren Hilfe der Landkreis seine Aufgaben finanziert. Doch Reinl muss sogar über die Hälfte dieser Summe nach Ansbach abgeben. Der Bezirk Mittelfranken, der bayernweit ohnehin schon die höchste Umlage erhebt, hat seinen Hebesatz um 0,2 Punkte auf 23,1 Prozent heraufgesetzt.

Schulden werden steigen

Diese Steigerung gibt der Landkreis nicht an seine Kommunen weiter. Sie werde vielmehr im eigenen Etat aufgefangen, sagte Herbert Reinl. Damit leiste man einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der gemeindlichen Haushalte. Ein Schritt, den sich der Landkreis – noch – locker leisten kann. Knapp 5,4 Millionen Euro betrug der Schuldenstand zum Ende des vergangenen Jahres, nicht einmal 47 Euro pro Einwohner. Der Blick in den so genannten Finanzplanungszeitraum bis 2020 zeigt aber, dass dies nicht so bleiben wird.

127 Millionen Euro, das ist das Volumen des Landkreisetats. Den größten Posten macht dabei mit etwas über 38 Millionen Euro der Bereich „Soziales und Jugend“ aus. Im Vergleich zum Jahr 2016 reduzieren sich die Aufwendungen hier zwar um über 2,5 Millionen Euro. Geschuldet ist das den Kosten, die im Vorjahr die für die Notunterkünfte für Flüchtlinge in Zirndorf und Obermichelbach zu Buche schlugen. Dennoch steigt das vom Landkreis zu schulternde Defizit in diesem Bereich um knapp 600 000 Euro auf jetzt 16,6 Millionen Euro.

Der Grund dafür liegt unter anderem in einer neuen Aufgabe für den Kreis: Dem Aufbau einer Unterkunftsverwaltung, die sich ab heuer um die Unterbringung anerkannter Asylbewerber in den einzelnen Kommunen kümmert. Denn sobald die Flüchtlinge ihren Bescheid in Händen halten, der ihnen politisches Asyl in Deutschland zubilligt, müssen sie die Zirndorfer Gemeinschaftsunterkunft verlassen.

Innerhalb des Postens „Soziales“ zeichnete die Sozialhilfe im Vergleich zum Jugendamt immer für den größeren Defizit-Anteil verantwortlich. Seit dem Jahr 2015 ist die Entwicklung umgekehrt, die Gewichte haben sich verschoben. Das ist darauf zurückzuführen, dass der Bund seit einigen Jahren – zunächst zum Teil, und dann komplett – die Kosten für Menschen übernimmt, die im Landkreis leben und auf Grundsicherung angewiesen sind. Die Kreisumlage, sagt der Kämmerer, könne freilich längst als „Sozialumlage“ bezeichnet werden. Denn: Von 1000 Euro aus diesem Topf würden schließlich 81 Prozent für soziale Zwecke benötigt. Dabei eingerechnet ist die Bezirksumlage, die zu 90 Prozent in exakt den gleichen Aufgabenbereich fließt. Plakativ führte Reinl dies den Kreisräten in seiner Präsentation vor Augen: Zwei 500-Euro-Scheine waren zu sehen. Nur 19 Prozent oder 190 Euro davon „stehen für sonstige Zwecke zur Verfügung“, hieß es.

Angesichts dieser „Aufgaben der kommunalen Familie können wir froh sein, dass wir aus dem Vollen schöpfen können“, meinte CSU-Fraktionssprecher Maximilian Gaul. Sein Parteikollege Bernd Obst wies darauf hin, dass in der öffentlichen Wahrnehmung leider oft ausgeblendet werde, dass ein Großteil der Kreisumlage soziale Zwecke finanziere und so zu Frieden und Wohlstand beitrage.

Thomas Zwingel sprach namens der SPD von einem „insgesamt fairen Haushalt“. Zufrieden waren auch die Freien Wähler. Er könne sich noch an Haushaltsberatungen erinnern, „bei denen wir weniger Spaß hatten“, sagte Friedrich Biegel. Ein „Kompliment“ gab es seitens der Grünen, allerdings empfahl Marianne Schwämmlein auch in den nächsten Jahren, einen „kritischen Blick“ zu behalten, da sich der Schuldenstand aufsummieren werde.

Harald Ehm