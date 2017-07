Viel Rauch um nichts: Verkehrschaos nach Feuerwehreinsatz

Massive Behinderungen durch einen Alarm in der Erlanger Straße - vor 11 Minuten

FÜRTH - Ein kleines Verkehrschaos hat ein Feuerwehreinsatz im Berufsverkehr des Freitagnachmittags auf der Erlanger Straße ausgelöst.

Qualm, der aus einer Wohnung im Erdgeschoss drang, hatte die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Vor Ort erwies sich die Lage als harmlos, möglicherweise war ein technischer Defekt die Ursache.

Wegen der Einsatzfahrzeuge, die die Fahrbahn blockierten, brach allerdings der Verkehr stadteinwärts zeitweilig komplett zusammen.

