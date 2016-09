Viele Firmen brauchen Verstärkung

Nachfrage hat sich im Landkreis verdoppelt — Dennoch: Mehr Arbeitslose im August - vor 51 Minuten

FÜRTH - Der Jobmotor brummt in Stadt und Landkreis. Im August hat er der Arbeitsmarktentwicklung vor Ort kräftige Impulse verliehen. Fürth weist weiterhin die beste Entwicklung im Agenturbezirk auf, der neben dem Landkreis Fürth auch die Stadt Erlangen und die Landkreise Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim umfasst. Im Fürther Land hat sich indes die Nachfrage nach Arbeitskräften verdoppelt.

Zeitarbeit – wie hier in der Gebäudereinigungsbranche – gehört zu den Schwerpunkten der lebhaften Arbeitskräfte-Nachfrage. © Foto: Franziska Kraufmann/dpa



Zeitarbeit – wie hier in der Gebäudereinigungsbranche – gehört zu den Schwerpunkten der lebhaften Arbeitskräfte-Nachfrage. Foto: Foto: Franziska Kraufmann/dpa



Allerdings ist nicht alles Gold, was glänzt. Bei näherer Betrachtung fällt nämlich auf, dass ausgerechnet Zeitarbeit zu den Wachstumsfaktoren zählt. Agentursprecher Frithjof Stöhr zählt auf Anfrage der Fürther Nachrichten daneben die Arbeitskräftenachfrage aus der öffentlichen Verwaltung im Landkreis zu den Auffälligkeiten der Entwicklung. Eine der treibenden Kräfte sei die Zirndorfer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, die seit Monaten Mitarbeiter suche. Das Spektrum reiche vom einfachen Sachbearbeiter bis hin zum Entscheider.

Aber auch das verarbeitende Gewerbe im Landkreis hat, so Stöhr, im August großen Bedarf an Arbeitskräften gemeldet. Traditionell fokussiere sich die stärkste Nachfrage in Stadt und Landkreis auf das Gesundheits- und Sozialwesen sowie den Handel.

Die Personalnachfrage der heimischen Firmen stieg in der Stadt im abgelaufenen Monat um 281 Meldungen von Arbeitgebern an. Das waren 31 Ausschreibungen oder 12,4 Prozent mehr als im Juli, aber 14 freie Arbeitsstellen oder 4,7 Prozent weniger als im Vorjahres-August.

Seit Jahresbeginn wurden 2053 freie Arbeitsstellen gemeldet. Dies ist bei einem Minus von 43 Stellenangeboten etwas weniger als in den ersten acht Monaten des Jahres 2015. Der Bestand umfasst in der Stadt aktuell 1122 offene Stellen: 200 mehr als vor einem Jahr.

Trotz der Sommerferien hat sich die Zahl der gemeldeten freien Arbeitsplätze im Landkreis gegenüber Juli fast verdoppelt. Die Arbeitgeber meldeten im August 303 offene Arbeitsstellen: 142 Vakanzen oder 88,2 Prozent mehr als im Juli, und gar 174 oder 134,9 Prozent mehr als im August 2015. Die erhöhte Personalnachfrage der Landkreis–Firmen wird besonders beim Blick auf die Entwicklung seit Jahresbeginn deutlich, denn es wurden bereits 1699 freie Arbeitsstellen gemeldet. Dies sind 666 Stellenangebote mehr als in den ersten acht Monaten 2015. Aktuell gibt es 857 offene Stellen, was mit einem Plus von 449 Stellen mehr als doppelt so viele wie im August 2015 sind.

Saisonaler Anstieg

Trotz dieser positiven Entwicklung auf Seiten der Arbeitskraft-Nachfrage hat die Arbeitslosigkeit in Stadt und Landkreis im August leicht zugelegt. Der Agentursprecher macht dafür saisonale Gründe verantwortlich. Stöhr denkt dabei insbesondere an Schulabgänger und fertige Absolventen einer Ausbildung, die nun nach passenden Stellen suchen und sich in dieser Zeitspanne zunächst einmal arbeitslos melden.

Zuversichtlich stimmt Stöhr, dass die Arbeitslosigkeit in Fürth im Vorjahresvergleich deutlich unter dem Wert von August 2015 liegt. Bei der Entwicklung in den letzten zwölf Monaten sei die Stadt zudem weiterhin Spitzenreiter im gesamten Agenturbezirk: Die Arbeitslosenzahl ging um 6,8 Prozent zurück, die Arbeitslosenquote um 0,6 Prozentpunkte. So waren in der Stadt im August 4245 Menschen als arbeitslos registriert, 217 mehr als im Juli, aber 310 Personen weniger als vor einem Jahr.

Im Fürther Landkreis gab es im August 1940 arbeitslose Männer und Frauen – 117 Personen mehr als im Vormonat, aber 15 weniger als im August 2015. Die Arbeitslosenquote liegt mit 3,0 Prozent zwar um 0,2 Prozentpunkte höher als im Juli, aber um 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahres-August.

In der Stadt übertrifft die aktuelle Arbeitslosenquote mit 5,9 Prozent den Juli-Wert um 0,3 Prozentpunkte, unterbietet aber den Augustwert von 2015 um 0,6 Prozentpunkte. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren lag die Arbeitslosenquote in der Stadt noch bei 10,9 Prozent und die Arbeitslosenzahl bei 6764. Im Landkreis schlug bei 3815 Arbeitslosen eine Arbeitslosenquote von 6,5 Prozent zu Buche.

Volker Dittmar