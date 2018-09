Vier Autos demoliert: Frontalkollision an Fürther Tankstelle

Opel-Fahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden - Hoher Sachschaden - vor 1 Stunde

FÜRTH - Sie übersah den heranfahrenden Kombi: In der Fürther Hans-Vogel-Straße rammte eine Opel-Fahrerin mit ihrem Wagen einen Mercedes und schleuderte diesen in parkende Autos. Der Sachschaden ist immens, rund um die Unfallstelle kommt es zu erheblichen Staus.

Es geschah gegen 17.30 Uhr: Eine Frau wollte mit ihrem Opel in eine Tankstelle in der Fürther Hans-Vogel-Straße einfahren. Dabei übersah sie einen Mercedes-Kombi und kollidierte mit ihm. Der Corsa drehte sich einmal um die eigene Achse, während der andere Wagen in parkende Autos krachte.

Die Fahrerin des Opel musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer sie verletzt wurde, ist unklar. Der Mann, der in dem Mercedes saß, erlitt wohl eher leichtere Blessuren, die ambulant behandelt wurden. Der Sachschaden ist jedoch immens - er dürfte bei rund 30.000 Euro liegen.

Rund um die Unfallstelle kommt es zu schweren Behinderungen. Die Hans-Vogel-Straße ist im Berufsverkehr nur noch einspurig in Richtung Fürth befahrbar. Die Polizei leitet Autofahrer vorbei.

