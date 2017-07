Vier Verletzte: Autos krachen bei Roßtal frontal ineinander

ROSSTAL - Sie fuhren frontal ineinander: Bei einer Kollision zweier Autos im Landkreis Fürth wurden insgesamt vier Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Ein Helikopter landete auf der Fahrbahn in der Nähe von Roßtal.

Die Karosserie ist völlig deformiert, das Dach abgeschnitten: Der Unfallwagen lässt die Wucht des Aufpralls erahnen. Foto: ToMa/Harmaz.



Ein Trümmerfeld übersäht die Verbindungsstraße von Roßtal nach Ammerndorf: Im Landkreis Fürth stießen am Freitagabend zwei Autos frontal ineinander. Wie es zu der Kollision kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar - die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Darüber, ob sie in akuter Lebensgefahr schweben, gab die Polizei Mittelfranken am Freitagabend keine Auskunft.

Besonders schlimm hat es den Fahrer eines VW Käfer erwischt, er wurde in seinem völlig demolierten Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr schnitt das Dach ab und befreite den Mann so aus dem Wrack. Er wurde mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen.

